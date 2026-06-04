Claudia Chacón, expulsada de 'Supervivientes 2026' y fuera de la final según los usuarios de la encuesta

'Supervivientes 2026' y los telespectadores asistimos a un duelo de expulsión titánico entre Claudia Chacón y Claudia Benedicto este jueves en la decimocuarta gala de la edición en Telecinco.

Un duelo, muy esperado por un amplio sector de la audiencia, que es resultado de la estrategia de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, que jugó sus cartas con maestría el pasado domingo y, como líder, nominó directamente a Maica para que completara la terna junto a Claudia, su amiga y mayor aliada, y Aratz Lakuntza.

El objetivo de Alvar con esa designación era dividir votos entre ellas y que el concursante vasco se beneficiara de tal circunstancia de cara a la salvación. Objetivo cumplido: Aratz fue el salvado con un alto porcentaje (45%) el martes en 'Tierra de nadie' y Claudia y Maica permanecieron en la palestra.

Así, entre las dos robinsonas se debate la expulsión más trágica, más dramática y más emocionante de 'Supervivientes 2026'. Una eliminación doblemente dura y amarga debido a que se producirá a muy pocos días de la gran final del concurso, que se celebrará previsiblemente la próxima semana.

A la espera de conocer el veredicto del público con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity, te avanzamos cómo marchan los resultados de nuestra encuesta -referencia absoluta- en el momento de la redacción de este artículo. Nuestros lectores tienen claro a quién de las dos salvar y, esta vez, no podemos decir que la votación está reñida.

Con más de 30 mil votos emitidos, Maica Benedicto es la que más respaldo obtiene con un aplastante 70% de la participación. La audiencia se está volcando con la joven murciana en detrimento de Claudia Chacón, que solo cosecha un 30%. Por tanto, la mallorquina sería la expulsada de la noche tras 12 nominaciones y 11 salvaciones que hicieron pensar que era favorita para ganar esta temporada.

Hasta proclamarse la resolución definitiva, puedes seguir votando en la encuesta. Y tú, ¿quién quieres que sea la salvada de la expulsión más complicada de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA!