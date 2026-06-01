La jugada de Alvar Seguí que puede derivar en la expulsión de Claudia Chacón en 'Supervivientes'

La de este domingo fue, sin duda, la noche de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo en 'Supervivientes 2026'. El joven, con grandes papeletas para convertirse en ganador del concurso, se salvó de una dura expulsión y, además, se coronó como líder en la prueba más decisiva de la edición.

Así, esquivó la nominación por la condición de inmune y, por ende, tuvo el poder de la designación directa. Un privilegio muy importante en este punto de la aventura, con la recta final en liza, que ejerció de forma magistral. Su jugada puede desembocar en un gran giro a pocos días del desenlace que vamos a analizar.

Los nominados del grupo fueron Aratz Lakuntza y Claudia Chacón. Una vez señalados en la palestra, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo procedió a exponer al tercer nombre y, aunque parece ser que valoró en un principio a Alba Paul, finalmente se decantó por lanzar a la picota a Maica Benedicto.

Aratz, Claudia y Maica son los nominados de esta semana de @Supervivientes 💥



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En consecuencia, Maica y Claudia, dos grandes amigas, se encuentran a expensas del implacable juicio de los espectadores de 'Supervivientes 2026' junto a Aratz Lakuntza; un peso pesado de la temporada que ha demostrado ser imbatible en los televotos, eliminando a adversarios muy potentes como Almudena Porras, Gerard Arias o Nagore Robles.

Además de su fortaleza, el fandom de Claudia y Maica es prácticamente el mismo, por lo que hay una elevada posibilidad de que se dividan votos entre sus seguidores y que eso acabe beneficiando a Aratz de cara a la primera salvación, que tendrá lugar este martes 2 de junio en una nueva entrega de 'Tierra de Nadie'. Este tipo de situaciones se han dado en los realities en el pasado.

De momento, con más de 30 mil votos emitidos en menos de 24 horas, en la encuesta de El Televisero se ve reflejado ese hipotético escenario. Ahora mismo, Aratz Lakuntza sería el más votado con un 43% frente al 32% de Maica Benedicto y el 25% de Claudia Chacón. De confirmarse este supuesto de manera oficial, la próxima expulsión se debatiría entre las dos concursantes, lo que supondría una dolorosa separación.

De ser así, la pregunta es quién de las dos sería la eliminada de 'Supervivientes'. Y teniendo en cuenta que Maica obtiene más apoyo que Claudia de parte de los lectores de este portal, es altamente posible que ésta última sea la desahuciada en su duodécima nominación. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' podría pagar sus vilezas y ser expulsada por sorpresa a las puertas de la final.