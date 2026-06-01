'Sueños de libertad' vive un momento crucial en Antena 3 tras la vuelta de Fina (Alba Brunet) con varios secretos, la marcha de Carmen (Candela Cruz) y las llegadas de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) poniendo el futuro de Perfumerías De la Reina en jaque y Federico (Jesús Cabrero), el hermano de Eduardo, el chófer de los De La Reina así como la muerte de Álvaro a manos de Beatriz.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Don Agustín no cede en su guerra con Nieves tras sospechar que ella está detrás de la muerte del padre de Luz y por ello no duda en utilizar a Miguel para tratar de dar con la verdad mientras Pablo propone marcharse de Toledo para evitar que el párroco siga persiguiendo a su mujer y alejar a Mabel de Salva.

Félix Cifuentes, el abogado de Brossard, llega a la colonia y anuncia la peor de las noticias: la producción de la fábrica se trasladará a Tánger en un mes. Una decisión que deja completamente destrozados a todos los accionistas dejando claro además que el francés no quiere mantener ninguna de las dependencias de la fábrica.

Mabel descubre que Salva ya no es sospechoso del robo de los camiones mientras Gorito le envía una carta a su amigo pidiéndole perdón por el daño que le ha podido causar. Y aunque ella trata de recuperar su relación, él se mantiene firme en su decisión después de una conversación con Nieves.

Gabriel trata de negociar con el abogado de Brossard para formar parte de la cúpula directiva en París. Mientras, Cloe le confiesa a Andrés que dentro de Brossard hay disparidad de opiniones con respecto al traslado de la fábrica a Tánger, lo que podría ser una última esperanza para poder luchar por salvar a la fábrica. Por su parte, Digna habla con Damián y le deja claro que ahora lo más importante es ayudar a los trabajadores

Fina le anuncia a Marta que entiende que le ha hecho daño y su enfado y que por ello ha decidido marcharse de su casa aunque seguirá en Toledo porque no quiere perderla y quiere luchar por su amor. Y finalmente, la guardia civil encuentra el cadáver de Álvaro y tras ver el reloj que lleva el hombre, Gabriel se queda en shock porque es el mismo que tenía Beatriz en su pensión.

Nieves y Salva en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad' con el asesinato de Álvaro?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Bianca llamaba a Fina y es Marta quién cogía el teléfono aunque la argentina guardaba silencio sobre la relación que tenía con la fotógrafa. Tras ello, Digna animaba a Fina a que se sincere de una vez por todas con su amada.

Salva le contaba a Tasio que ha dejado su relación con Mabel por su bien y para evitar problemas con los Salazar y poder perjudicar a su pareja. Por su parte, Claudia le agradecía a Miguel el trato que le dio a su tía Manuela produciéndose un nuevo coqueteo entre ellos. Paralelamente, Digna descubría los problemas de Manuela con la menopausia y le ayudaba con sus consejos por su experiencia.

Andrés y Tasio recibían la llamada de la guardia civil anunciando que Gorito ha señalado a Álvaro como su cómplice en el robo de los camiones. Tras oír la noticia, Begoña empezaba a preocuparse tras recordar que es el mismo hombre con el que vio a Beatriz hace unos días. Tras ello, la enfermera y Gabriel informaban a la niñera de lo sucedido y ella trataba de desvincularse del trabajador.

Eduardo se reencontraba con su hermano en la Industrial y ambos se ponían al día sobre sus vidas y Federico le revelaba que su mujer murió hace cinco años. Por otro lado, Nieves compartía con Begoña su desasosiego tras haberle confesado la verdad a Pablo sobre la muerte del padre de Luz. Después, Salazar decidía romper definitivamente su matrimonio tras sentirse completamente decepcionado con su mujer pero le dejaba claro que seguirá defendiendo su honor.

Fina seguía los consejos de Digna y le confesaba a Marta la verdadera relación que tenía con Bianca en Buenos Aires. Y de primeras, la De La Reina se tomaba la noticia con tranquilidad porque ella también tuvo una relación con Cloe. Pero todo cambiaba cuando descubría que la fotógrafa ha estado jugando a dos bandas hasta ahora sintiéndose completamente traicionada por su amada y se siente incapaz de poder perdonarla.