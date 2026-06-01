Nuria Roca es incapaz de reprimirse en La Sexta este golpe a 'Fiesta' por lo que hizo con Pipi Estrada

Alejandra Rubio estuvo este pasado viernes, 29 de mayo, firmando ejemplares de su primer libro en la madrileña Feria del Libro. El programa 'Fiesta' envió como reportero a Pipi Estrada, uno de los más críticos con la faceta como escritora de la joven, algo que no ha gustado nada a Nuria Roca, quien se ha mostrado su indignación en 'La Roca'.

En el programa de La Sexta han hablado de la firma de libros de la hija de Terelu Campos, cuando han conocido la visita que le ha hecho Pipi Estrada. Esto ha provocado el enfado de la presentadora: "Es que a mí este señor me parece… Yo es que no respeto a la gente que tiene faltas de respeto y la declaración del otro día de este señor me pareció tan irrespetuosa y tan gratis…".

"¿Y entonces a qué ha ido?", preguntaban desde el plató. "Pues porque quiere pantalla", ha sentenciado Nuria Roca, acusando a la expareja de Terelu de buscar protagonismo. Sin embargo, el espacio ha pasado por alto que el periodista deportivo visitó a Alejandra Rubio en la Feria del Libro como colaborador que es de 'Fiesta'. Por lo tanto, fue el programa de Telecinco el que decidió enviarle como reportero para dirigirse al puesto de la joven.

La indignación de Nuria Roca con Pipi Estrada

En la pieza emitida por 'Fiesta', se ve como Pipi Estrada fue ignorado por completo por Terelu Campos, que se negó a contestarle a sus preguntas. Por el contrario, Alejandra sí que le atendió, tomándose con humor que el ex de su madre apareciera con el libro de su suegra, Mar Flores, en lugar de con el suyo. Aunque el colaborador sí que compró uno de sus ejemplares, que ella accedió a firmarle, aunque lanzándole un dardo en su dedicatoria: "José Manuel, rectificar es de sabios".

"Ha sido super amable y me lo ha firmado", explicaba el colaborador este domingo en el plató de 'Fiesta'. Además, contaba cómo se había tomado la hija de Terelu el hecho de que apareciese en el stand con el libro de su suegra: "Le hice esta pequeña broma a Alejandra y no se lo ha tomado mal, se lo tomó con humor. Yo le dije 'Alejandra, he sido crítico contigo, pero no cruel. Vengo desde 'Fiesta' y los espectadores se merecen buena información'. Me hizo una bonita dedicatoria en el libro que allí mismo compré".

Sobre este surrealista momento también hablaron en 'La Roca'. "Yo no hubiese tenido la sangre fría de no reaccionar", sentenció Nuria Roca, volviendo a manifestar su rechazo hacia Pipi Estrada y alabando la templanza y elegancia de Alejandra Rubio.