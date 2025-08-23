Estupefacción con Pipi Estrada por lo que suelta sobre Franco en 'El Chiringuito' de Pedrerol: "Yo fui muy feliz"

El pasado martes, el Real Madrid debutó en el Santiago Bernabeu con gran polémica por los cánticos de "Franco, Franco" que se escucharon al recibir al nuevo jugador del equipo blanco, Mastantuono. Una polémica que ha generado un debate que llegó hasta 'El chiringuito de Jugones' con una reflexión de Pipi Estrada que está dando mucho que hablar.

Así, Josep Pedrerol quiso debatir con su habitual equipo de tertulianos que pensaba de que la grada del Bernabeu no parara de gritar "Franco, Franco" para recibir al argentino en un momento en el que la ultraderecha está creciendo y cuyo cántico podría confundirse con una exaltación del que fue dictador Francisco Franco.

Y fue Pipi Estrada el que no tuvo ningún reparo en hablar de cómo vivió él su infancia durante el franquismo. "Me gusta mucho cuando escucho 'Franco, Franco' en el Bernabéu porque es el nombre del jugador", empezaba diciendo antes de hacer un silencio y continuar verbalizando lo que quería soltar.

"Yo tuve una infancia muy bonita con Franco hasta los 16 años, la infancia fue bonita, si hablamos de política, pues hablamos...", terminaba diciendo el periodista deportivo dejando perplejos a sus compañeros en 'El Chiringuito' de Mega.

"¿Cómo? ¿Eres franquista?",", le replicaba Josep Pedrerol sin dar crédito a lo que estaba escuchando de boca de su polémico tertuliano. "Franco murió cuando yo tenía 17 años, y yo hasta los 16 tuve una infancia muy feliz, gracias a mi familia también. No soy franquista, no tiene nada que ver el tema político, hablo de un hecho que surgió y de una circunstancia. Hasta los 16 años fue un joven muy feliz en mi Gijón natal, no lo relaciono con Franco, es más el sistema, la historia... había tranquilidad, Gijón en el 74 no conocía el paro", trataba de explicarse Pipi Estrada.