El público de TEN dicta sentencia al estreno de Alba Carrillo en 'El sótano club' y hay una crítica repetida

Este lunes 13 de abril, TEN ha recuperado su apuesta por la programación propia con el estreno de su nuevo magacín para sus tardes tras la cancelación de 'No somos nadie' el pasado mes de enero. Así, la cadena ha dado la bienvenida a 'El sótano club', su nuevo magacín presentado por Alba Carrillo.

'El sótano club' se emitirá de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas con el objetivo de entretener durante cuatro horas en directo. Este nuevo espacio llega con la intención de repasar los principales temas de actualidad con humor así como de las últimas tendencias en redes sociales.

El programa integrará contenidos de lo más variados: desde tendencias virales y gossip hasta moda, alfombras rojas, estrenos o lanzamientos culturales. Y para ello contará con colaboradores procedentes del entorno digital, que tendrán secciones propias dentro del espacio y que darán una mirada actual a todos los contenidos.

El programa comenzaba con una pillada a Alba Carrillo y sus colaboradores mientras se situaban en los sofás. "Hay que acabar con la televisión tal y como la conocemos y que se vea el micro, que haya raccord", comentaba Samantha Hudson. "Y con errores, es que sino gustan los errores no puedo estar aquí", apostillaba Alba Carrillo.

"Lo primero que quiero decir es que gracias a TEN por confiar en nosotros y por confiar en mí y a esta productora que ha apostado por este proyecto. Vamos a hacerlo lo mejor que podemos", recalcaba Alba Carrillo antes de presentar a sus colaboradores.

En su primer día, Alba Carrillo ha contado con Samantha Hudson, Alberto Guzmán ('D Corazón', 'Ni que fuéramos') y los humoristas Iggy Rubín ('Yu, no te pierdas nada' y 'Cuerpos especiales') y Laura del Val ('Al cielo con ella') como colaboradores. Pero el programa también ha contado con invitados como la influencer Shanniiss o Marta Riesco.

Así ha sido el estreno de #ElSótano13A en @TENtv



El primer minuto de este nuevo programa ¿Qué opináis? 👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/CRXoluH3bn — Juan Antonio Gómez León (@juanangole_) April 13, 2026

El veredicto de la audiencia a 'El sótano club', el nuevo magacín de TEN

El estreno de 'El sótano club' se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales. Muchos no han dudado en aplaudir esta nueva apuesta y sobre todo a nivel estético comparándolo con el plató de 'Ni que fuéramos'. También la elección de Alba Carrillo como presentadora ha sido bastante alabada por el público en redes sociales.

#ElSotano13A ofreciendo contenido variado, natural y sin filtros.



Bien por @TENtv por apostar nuevamente por un programa en directo, distinto a lo que se puede ver en TV.



Eso sí, la luz del techo con la pintura de la pared, hace ver como una niebla incómoda en la cámara central — M 📺 (@casasola_89) April 13, 2026

el programa tiene toda la esencia de Cazamariposas, Alba como presentadora es top y Shannis como colaboradora es buenísima #ElSotano13A https://t.co/qaM3QHIWcj — stanqueens (@malabichas) April 13, 2026

‘El sótano club’ tiene buenas intenciones y Alba Carrillo como presentadora es un sí, parece que lleva toda la vida haciendo el programa, pero la estética es cero atractiva…

Le tienen que meter más ritmo y consistencia, dejando clara cuál es su intención.#ElSotano13A — Berto Molina (@BertoMolina) April 13, 2026

Viendo #ElSótano13A de @TENtv se nota la inversión, el equipo es impresionante, invitando a miss Shannis, a Samantha Hudson… ¡UN 10 ESTE ESTRENO!



Qué alegría que haya vuelto la tele de color 💜 pic.twitter.com/JQEaEpyyri — Jaime (@_jbps_) April 13, 2026

¿Cómo puede ser que esto luzca con más presupuesto que ciertos programas de cierta productora que se forró estando 13 años en antena con los mejores de la TV?



Es que es pa reírse xd #ElSótano13A — David (@deikray) April 13, 2026

El programa está bien, creo que necesitan tener un poco de orden



Me sobra mucho leer 5 titulares al principio y luego empezar con las tramas fuertes



Lo principal debería ser tratar temas fuertes al principio para enganchar y si queréis al final los titulares #ElSótano13A pic.twitter.com/CQNDB1xFkE — アーロン❤️‍🩹 (@aaronferreroo_) April 13, 2026

esta maravilla es lo que necesitaba a la vuelta de vacaciones para trabajar #ElSotano13A — Raul con tilde 🏳️‍🌈 (@_____rpb_____) April 13, 2026

la fantasia que es este programa con shannis y samantha… las mejoressss💅🏻 #ElSótano13A — Alex Navarro (@alexwnavarro) April 13, 2026

Pues Alba en mi opinión lo está haciendo genial y más siendo el primer programa #ElSótano13A — EMBRUJADO (@_P4charmed) April 13, 2026

Un aire de soplo fresco entre tanta crónica social y politica. Gracias por darnos esta alternativa. #ElSótano13A — maaguu (@maaguu77) April 13, 2026

El formato me recuerda a este programa que se emitía en Mitele de madrugada: ‘Sobreviviré’. Desenfadado y divertido.#ElSótano13A pic.twitter.com/2m6oym0Nbi — Jαvi (@javivazquezs) April 13, 2026

Gran comienzo del #ElSótano13A irán mejorando y limando y tengo esperanzas porque el elenco es un espacio seguro para disidencias y personas diversas.



El gran fallo es no poder seguirlo en diferido de manera online en alguna plataforma y no con clips en YouTube. Bravo @TENtv — Pedro “El Berrendo” (@pemarfra) April 13, 2026

Es maravilloso, un programa de crónica social con caras variadas, hacía falta un programa así. Eso sí, hace falta un link para verlo online. Por lo demás, una fantasía según la opinión de un futuro periodista. #ElSótano13A — Antoniooo (@antonioo_1712) April 13, 2026

Apenas llevan unos segundos de estreno y Alba Carrillo ya está siendo memorable:



“Si no gustan los errores, yo no podría estar aquí”#ElSótano13A

pic.twitter.com/7Tr1GSTHS2 — sofrito (@soofrito) April 13, 2026

pues a mí me está encantando, la verdad, me parece un programa muy fresco y con muy buenos fichajes



y amaba ni que fueramos, pero chicos, ya toca pasar página y dar paso a nuevos formatos, dadle una oportunidad.



#ElSótano13A — Alex Navarro (@alexwnavarro) April 13, 2026

No obstante, las críticas han estado bastante repartidas porque también han sido muchos los que no han dudado en criticar el programa sobre todo a nivel de contenidos. "He aguantado 15 minutos" o "Es una copia de 'La familia de la tele' son algunos de los comentarios que se han podido leer en ese sentido.

Otra de las críticas más repetidas es el hecho de que 'El sótano club' no se pueda ver a través de YouTube y sea poco accesible a diferencia de lo que pasaba con 'Ni que fuéramos' o 'No somos nadie'.

He aguantado 15 minutos #ElSótano13A — MERCHE 🐃 🐾 🐠 ❌❤️🏹🐶🐶🐶Φ (@piliymili666) April 13, 2026

Es una copia de ‘La Familia de la Tele’. Qué poco originales. Le doy dos meses. Menudo rollo!#ElSótano13A — ColorArena (@COLORARENA1) April 13, 2026

#ElSótano13A



si no pueden hablar de telecinco.....



hasta luego — Álvaro Perez Postigo (@alvaroperpost) April 13, 2026

¿Que es esta puta mierda? #ElSótano13A lo intenté ver los primeros 15 minutos pero lo tuve que quitar, casi vomito la comida viendo tal bazofia ¿y estos son los que venian a traer color? me recuerda mucho a la familia de la tele version low cost — Luis  (@Luis_Valencia30) April 13, 2026

#ElSótano13A salvo Guzman los demas no me gustan nada, no tienen nada de gracia — meritxell torres (@brujita2477) April 13, 2026

El programa no hay por donde cogerlo #ElSótano13A — Víctor García (@garciavicttor) April 13, 2026

Un podcast realizado para tdt nacional. Nada más. #ElSótano13A — . (@marc14_alviac) April 13, 2026