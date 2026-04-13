El público de TEN dicta sentencia al estreno de Alba Carrillo en 'El sótano club' y hay una crítica repetida

Este lunes 13 de abril, TEN ha recuperado su apuesta por la programación propia con el estreno de su nuevo magacín para sus tardes tras la cancelación de 'No somos nadie' el pasado mes de enero. Así, la cadena ha dado la bienvenida a 'El sótano club', su nuevo magacín presentado por Alba Carrillo.
'El sótano club' se emitirá de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas con el objetivo de entretener durante cuatro horas en directo. Este nuevo espacio llega con la intención de repasar los principales temas de actualidad con humor así como de las últimas tendencias en redes sociales.
El programa integrará contenidos de lo más variados: desde tendencias virales y gossip hasta moda, alfombras rojas, estrenos o lanzamientos culturales. Y para ello contará con colaboradores procedentes del entorno digital, que tendrán secciones propias dentro del espacio y que darán una mirada actual a todos los contenidos.
El programa comenzaba con una pillada a Alba Carrillo y sus colaboradores mientras se situaban en los sofás. "Hay que acabar con la televisión tal y como la conocemos y que se vea el micro, que haya raccord", comentaba Samantha Hudson. "Y con errores, es que sino gustan los errores no puedo estar aquí", apostillaba Alba Carrillo.
"Lo primero que quiero decir es que gracias a TEN por confiar en nosotros y por confiar en mí y a esta productora que ha apostado por este proyecto. Vamos a hacerlo lo mejor que podemos", recalcaba Alba Carrillo antes de presentar a sus colaboradores.
En su primer día, Alba Carrillo ha contado con Samantha Hudson, Alberto Guzmán ('D Corazón', 'Ni que fuéramos') y los humoristas Iggy Rubín ('Yu, no te pierdas nada' y 'Cuerpos especiales') y Laura del Val ('Al cielo con ella') como colaboradores. Pero el programa también ha contado con invitados como la influencer Shanniiss o Marta Riesco.
El veredicto de la audiencia a 'El sótano club', el nuevo magacín de TEN
El estreno de 'El sótano club' se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales. Muchos no han dudado en aplaudir esta nueva apuesta y sobre todo a nivel estético comparándolo con el plató de 'Ni que fuéramos'. También la elección de Alba Carrillo como presentadora ha sido bastante alabada por el público en redes sociales.
No obstante, las críticas han estado bastante repartidas porque también han sido muchos los que no han dudado en criticar el programa sobre todo a nivel de contenidos. "He aguantado 15 minutos" o "Es una copia de 'La familia de la tele' son algunos de los comentarios que se han podido leer en ese sentido.
Otra de las críticas más repetidas es el hecho de que 'El sótano club' no se pueda ver a través de YouTube y sea poco accesible a diferencia de lo que pasaba con 'Ni que fuéramos' o 'No somos nadie'.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.