Así fue la despedida de Inés Ballester de 'Cine de Barrio' tras la cancelación del programa en La 1 de RTVE

Hace unos días, El País confirmaba una noticia que ya era todo un secreto a voces: 'Cine de barrio' desaparece para siempre tal y como lo conocemos. Así, el citado diario avanzaba una reformulación del formato de cara a la próxima temporada con salto de La 1 a La 2 y el adiós de Inés Ballester como presentadora así como de su tertulia.

Pues bien, este sábado 'Cine de barrio' ha vivido su último programa en La 1 e Inés Ballester se ha despedido de la audiencia que les ha acompañado de forma escueta. Una despedida discreta y sin grandes alardes para no hacer mucho ruido pero que es toda una injusticia para uno de los formatos más emblemáticos de la cadena pública.

Así, Inés Ballester ha presentado por última vez 'Cine de barrio' y su futuro en RTVE es muy incierto pues no hay ningún dato sobre nuevos proyectos en la cadena pública. Durante la última entrega, la presentadora ha seguido con la conducción con total normalidad sin ninguna alusión sobre que era el último programa.

Fue al final del programa, cuando Inés Ballester ha dicho adiós con un mensaje que deja claro que 'Cine de barrio' ya es historia en la 1 tras 31 años de emisión. "Que la disfrutéis y hasta siempre, adiós", ha comentado la presentadora tras dar paso a la emisión de la película 'Cateto a babor'.

'Cine de barrio' salta a La 2 y La 1 prepara un nuevo magacín en directo

Como decimos, en su nueva etapa, 'Cine de barrio' dejará de tener plató, presentadora y colaboradores. En su lugar, La 2 seguirá ofreciendo las películas pero con un reportaje previo inferior a diez minutos para contextualizar su visionado y aportar detalles para la audiencia sobre la cinta que se va a ofrecer posteriormente.

Con su salto a La 2 el programa vuelve a sus orígenes pues pocos recordarán que en realidad se estrenó en dicha cadena en julio de 1995 con una emisión diaria hasta que en el mes de octubre dio el salto a La 1 donde ha permanecido durante casi 31 años.

Con el hueco de 'Cine de barrio' libre, La 1 podrá culminar su intención de apostar por la actualidad en las tardes de los fines de semana. Así, tal y como asegura el citado diario, la cadena pública trabaja en un nuevo magacín que se emitirá en directo los sábados y domingos al estilo de 'Aquí la tierra', que en principio mantendrá su emisión en domingo con Marc Santandreu como presentador tras estrenar su nueva etapa con la internalización de su producción desde el 1 de julio.