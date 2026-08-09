Los datos de audiencia dictan sentencia al estreno de Gonzalo Miró en 'Malas Lenguas Noche' en RTVE y su batalla con 'La Sexta Xplica'

Después de que la semana pasada, 'Malas Lenguas Noche' batiera su récord histórico con la despedida de Jesús Cintora antes de marcharse de vacaciones; este sábado el programa de La 2 se sometía a un nuevo examen con Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal como presentadores temporales del formato hasta el regreso del periodista soriano, que seguirá al frente del espacio pese a su salto a 'Mañaneros 360'.

Y si en su debut en 'Malas Lenguas' por la tarde, Gonzalo Miró junto a Ane Ibarzabal llevaron al programa producido por Big Bang Media a anotar su mejor resultado de la historia, en 'Malas Lenguas Noche' no pudieron repetir esa hazaña y tuvieron que conformarse con seguir ganando a su rival directo.

Así, 'Malas Lenguas Noche' anotó este sábado un 6% y 349.000 seguidores y llegó a congregar a 2.664.000 espectadores únicos. Lo que supuso una bajada de 1,9 puntos y 108.000 espectadores con respecto a la semana anterior con el último programa de Jesús Cintora.

No obstante, el formato mantuvo la tercera posición en su franja tras superar a 'La Sexta Xplica', que recortó distancias al marcar un 5,3 % y 308 mil espectadores de media superando también a la emisión de 'Harry Potter y el cáliz de fuego', que logró solo un 5,4% y 370.000 seguidores.

En su nueva entrega #MalasLenguasN en la noche de @la2_tve alcanza un gran 6% de cuota, 349.000 y 2.664.000 espectadores únicos



🗣️ +53.7% de plusvalías



🗣️ 3ª opción de su franja de emisión#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/K2ZvgI5QyB — Dos30' (@Dos30TV) August 9, 2026

Por otro lado, tal y como se puede apreciar en la curva de audiencia aportada por Hugo Carabaña en "X" con datos de Fifty5Blue, este sábado 'Malas Lenguas Noche' y 'La Sexta Xplica' libraron una batalla mucho más ajustada a la de las últimas semanas con el programa presentado por Verónica Sanz superando a su rival hasta las 23:00 horas aproximadamente. Después, Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal se ponen por delante con grandes picos de audiencia en torno a las 23:45, a las 0:30 y a las 01:30 horas cuando gana por gran distancia.