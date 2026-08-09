La 1 de TVE triunfa con su noche de Carmen Machi y Telecinco sufre un nuevo tropiezo con su último estreno del verano

La 1 volvió a destacar este sábado en audiencia y lideró la jornada con un 11,2% dejando a Antena 3 por detrás con un 10,9%. Un liderazgo al que sin duda ayudó el gran éxito de La noche de Carmen Machi que TVE programó en su prime time con dos estrenos cinematográficos protagonizados por la actriz.

De esta manera, La 1 sigue demostrando el buen momento que atraviesa este verano y cómo su apuesta por el cine español es todo un acierto después de que hace unas semanas también triunfara con su ciclo sobre los 90 años de la guerra civil con el estreno de la película sobre Gila.

Así, 'La voz del sol' logró un 12,2% de cuota, con 925.000 espectadores de media y cerca de 2,5 millones de espectadores únicos siendo la oferta líder de la noche superando a las reposiciones de 'Atrapa un millón' en Antena 3 (9,8% y 729.000 espectadores). Después, el estreno de 'Verano en diciembre' mantuvo el liderazgo con otro 12,2% de cuota, 643.000 espectadores y 1.763.000 espectadores únicos.

Por si fuera poco, la emisión de la película 'Las ovejas no pierden el tren' protagonizada por Inma Cuesta y Raúl Arévalo también retuvo la primera posición en late night con un 9,2% de cuota y 683.000 espectadores únicos cerrando así un triplete de éxito del bloque El cine que somos.

Toda la oferta nocturna de cine de @La1_tve fue #LÍDER:



Gran acogida de 'La noche de Carmen Machi':



🔸 'La voz del sol': 925.000 espectadores, 12,2% de cuota y casi 2,5 millones de contactos.

🔸 'Verano en diciembre': 643.000, 12,2% y 1.763.000.



También LIDERÓ después 'Las… pic.twitter.com/WtWIwju6Np — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 9, 2026

Telecinco pincha con el lanzamiento de 'Una receta para dos'

Quien no triunfó con su apuesta del sábado fue Telecinco. La cadena de Mediaset sufrió un nuevo pinchazo con el lanzamiento de la serie franco-belga 'Una receta para dos'. Así, Telecinco optó por emitir del tirón los cuatro episodios de esta ficción protagonizada por Amir Haddad, conocido tras su paso por 'La Voz' y después de haber representado a Francia en Eurovisión 2016 con la canción 'J'ai cherché'.

Sin embargo, como ya le ha pasado con sus otros estrenos del verano ('El camino de la verdad', 'Romi' y 'Sandokán'), la serie quedó muy por debajo de su competencia anotando un pobre 6,2% y 479.000 y 5,9% y 322.000 espectadores llegando incluso a ser superada por 'Malas Lenguas Noche', que mantuvo la tercera posición de la noche en La 2.