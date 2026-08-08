RTVE y La Sexta denuncian el mal trato de Ayuso a sus equipos al verse acorralada por esta pregunta sobre el polémico ático

Este viernes, Isabel Díaz Ayuso se ha enfrentado a la prensa cuando le preguntaban por la última hora en torno al polémico ático que compró la Comunidad de Madrid por más de 6,3 millones de euros. Y la presidenta ha tratado de dar lecciones a los periodistas sobre lo que tenían que preguntar. Algo que desde TVE y desde La Sexta no han dudado en denunciar sin cortapisas.

Así, en 'Mañaneros 360', Javier Ruiz se ha mostrado muy claro con la actitud de Isabel Díaz Ayuso en su último día en el programa de TVE. "Esto aparentemente no lo van a ver en otras televisiones, no sabemos muy bien por qué, pero hay mucha gente que no está cubriendo sino tapando el tema de Ayuso", ha empezado señalando el presentador.

Tras ello, Javier Ruiz ha tachado de "secuencia violenta" la que se ha vivido con Ayuso "diciéndole a los periodistas lo que tienen que preguntar". "Yo es que de verdad no trabajo para mis adversarios que están de vacaciones, yo estoy centrada en problemas importantes. ¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada, por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel. Ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntad que vamos a hacer y cómo se encuentra la gente. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para lo que organiza", les ha replicado Ayuso a los periodistas de TVE y La Sexta cuando le cuestionaban sobre el ático de lujo.

Estas imágenes de AYUSO fuera de sí, manifiestamente desquiciada y diciendo incongruencias, sólo se han visto de momento en LA 1@TELEMADRID, tan amiga de poner una cámara pegada a su culo, ni siquiera ha cubierto su populista y teatralizada visita a Aldea del Fresno



MALA COSA pic.twitter.com/tGa3w5f4gy — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) August 7, 2026

A la vuelta del vídeo, Javier Ruiz ha sido muy tajante. "Esta es la imagen y esta es la novedad del día. Que los periodistas pregunten por la novedad del día se llama periodismo, lo ejerce Collantes, lo ejerce TVE. Lo incomprensible es que no lo ejerzan otros. Esta es la imagen a esta hora", ha sentenciado el presentador.

'La Sexta Noticias' responde al órdago de Díaz Ayuso

Por su parte, 'La Sexta Noticias' tampoco se ha quedado callada este viernes ante la deplorable actitud de Isabel Díaz Ayuso con la prensa. "Ayuso está cansada de que le preguntemos sobre el ático y hoy nos ha dicho cómo deberíamos hacer nuestro trabajo y sobre qué temas sería mejor que le preguntásemos", ha empezado explicando Beatriz Zamorano en la primera edición del informativo de la cadena de Atresmedia.

Tras ofrecer el mismo vídeo que había emitido 'Mañaneros 360' en TVE, la presentadora de 'La Sexta Noticias' se ha plantado ante el órdago de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Pues ya le decimos a Ayuso que habrá más preguntas mientras sigan faltando explicaciones", ha sentenciado la periodista sustituta de Helena Resano. "Cuando las preguntas de los periodistas te ponen nerviosa porque no tienes respuestas", ha añadido Ana Pastor en la misma dirección.