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El mensaje de Aida Bao a Javier Ruiz tras cerrar etapa en 'La Hora de La 1' para cubrir su puesto en la mañana de RTVE

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

Aida Bao y Álex Barreiro se han despedido de 'La hora de La 1' ante el regreso de Silvia Intxaurrondo con mensaje a Javier Ruiz tras su marcha de TVE

Aida Bao, Adela González y Javier Ruiz
Aida Bao, Adela González y Javier Ruiz | TVE

Este viernes 7 de agosto es día de despedidas en TVE. Por un lado, Aida Bao y Álex Barreiro han dicho adiós a 'La Hora de La 1' ante el regreso de Silvia Intxaurrondo y por otro, Javier Ruiz deja 'Mañaneros 360' tras año y medio en el programa tras su fichaje por La Séptima.

Era al final de 'La hora de La 1' cuando los sustitutos de Silvia Intxaurrondo durante este verano se despedían de la audiencia tras haber llevado al programa a máximos históricos en el mes de julio. Y es que el formato matinal cerró el pasado mes con una media del 22,2% de cuota de pantalla, 399.000 espectadores y 1.448.000 contactos en La 1.

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"Son las 10:34 horas, está a punto de empezar Mañaneros 360, nosotros terminamos aquí esta etapa en 'La hora de La 1'. Un placer", ha empezado anunciando Álex Barreiro y cogiendo de la mano a su compañera en este último día al frente del magacín de actualidad.

"Ha sido un placer trabajar contigo, con todos los tertulianos que nos han acompañado este verano y también con ustedes. Gracias por los datos de audiencia y gracias por estar al otro lado, que al final nuestro trabajo tiene sentido precisamente por ustedes", ha añadido por su parte Aida Bao.

Justo después, la presentadora conectaba con Adela González y Javier Ruiz para darles paso no sin antes lanzar un último mensaje al presentador de 'Mañaneros 360' ante su marcha del programa y de TVE tras año y medio para poner rumbo a La Séptima. "Vamos ya con nuestros Mañaneros, con Adela y con Javier, al que además hoy quiero decir que ha sido un placer verlo y escucharlo como espectadora este año en 'Mañaneros'", ha terminado confesando la presentadora.

Aida Bao toma el relevo de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' desde el lunes

Precisamente, Aida Bao será la encargada de sustituir a Javier Ruiz al frente de la tertulia política de 'Mañaneros 360' las próximas semanas hasta que Jesús Cintora se incorpore a la nueva etapa del programa el 24 de agosto.

Así, la periodista cambia 'La Hora de La 1' por 'Mañaneros 360' y suma una nueva experiencia en TVE después de que el verano pasado ya condujera con éxito 'Malas Lenguas' durante las vacaciones de Jesús Cintora. Con ello, Aida Bao pasará a hacer tándem con Adela González, que seguirá al frente del primer tramo del programa centrado en la actualidad de sucesos y en el entretenimiento.

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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