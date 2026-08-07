Sarah Santaolalla se despide temporalmente de RTVE mientras se planea su incorporación a La Séptima como presentadora

Coincidiendo con el último día de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' tras poner rumbo a La Séptima poniendo fin a su etapa en RTVE, Sarah Santaolalla también se ha despedido temporalmente de la audiencia este viernes con un mensaje en redes sociales. La analista política ha anunciado su pausa por vacaciones echando la vista atrás a todos los veranos que ha pasado como "tertuliana novata" cubriendo los meses de verano.

"The last dance", podía leerse en su perfil de X este viernes, toda una declaración de intenciones teniendo en cuenta que según adelanta El Confidencial Digital, el fichaje de la tertuliana en el nuevo canal de TDT está ya cerrado a la espera de conocer qué puesto exacto ocupará dentro del proyecto que echará a andar el próximo 5 de noviembre. Sin embargo, el comunicado de la joven en redes de este viernes ha hecho referencia a sus vacaciones.

Sarah Santaolalla se despide de la audiencia de RTVE: "Cojo vacaciones por primera vez en años"

"Cojo vacaciones por primera vez en años", ha anunciado Sarah Santaolalla, despidiéndose de la audiencia de 'Mañaneros 360' y 'Malas lenguas', programas en los que colabora habitualmente. "Llevo años haciendo los veranos como la tertuliana novata. Estos últimos años me he ganado esa silla con creces, y por fin, me toca el descanso de los mayores", ha explicado a continuación.

Cojo VACACIONES por primera vez en AÑOS.



Llevo años haciendo “los veranos” como la tertuliana “novata”. Estos últimos años me he ganado esa silla con creces y, por fin, me toca el descanso de los mayores.



Muchísima suerte a quienes empezáis estos días. Disfrutad del proceso,… — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) August 7, 2026

"Muchísima suerte a quienes empezáis estos días. Disfruta del proceso, tened calma, paciencia y no os flipéis demasiado pronto. Todos hemos empezado ahí. Se hace camino al andar", terminaba señalando la analista política, lanzando un mensaje de apoyo a todos los profesionales que se incorporan a los distintos espacios para cubrir períodos vacacionales durante el mes de agosto.

Y tras consolidarse como una de las analistas y tertulianas más destacadas en televisión de los últimos años, Sarah Santaolalla ha llamado la atención de quienes continúan creando la plantilla de profesionales que conformará La Séptima. Según ha adelantado el citado medio, la emisora ultima la incorporación de Santaolalla y planea que la colaboradora de TVE dé el salto como presentadora de uno de sus formatos, mientras se sopesan aún varias opciones.

A su vez, la dirección del canal estudia también la posibilidad de mantenerla con un perfil de colaboradora dentro de otros espacios de debate, combinando ambas funciones. Y de acuerdo con El Confidencial Digital, la opción que reúne más apoyos por el momento es situarla al frente de un programa propio, aunque todavía no se ha tomado la decisión definitiva.