Sarah Santaolalla tiene que frenar a Marta Gómez Montero tras su acusación en 'Malas Lenguas': "Conmigo no cuela"

Momento de tensión el que se ha vivido justo al final del tramo de 'Malas Lenguas' en La 2 este jueves entre Sarah Santaolalla y Marta Gómez Montero. Un enfrentamiento entre las colaboradoras que ha obligado a Gonzalo Miró a intervenir para tratar de calmar las aguas y dejar claro que la analista política no había faltado el respeto a la periodista como esta le había acusado.

Todo se ha producido cuando 'Malas Lenguas' analizaba cómo el PP y Vox han ampliado el presupuesto para que 77 altos cargos del gobierno de la Junta de Andalucía puedan disfrutar de casas gratis. Una nueva concesión del PP a su socio después de que ambos partidos criticaran en su día al PSOE por ese mismo hecho.

"Para poner el listón muy alto de la ética evidentemente tú tienes que cumplir y predicar con el ejemplo. Es algo que también pasa en el Congreso de los Diputados con los pluses", ha empezado opinando Marta Gómez Montero antes de pedir que la doble moral hay que aplicársela a todos los partidos y políticos. "Y dale con todos. Estamos hablando de Vox. Cuando hablamos de Vox parece que hablamos de todos", le ha replicado Sarah Santaolalla.

"Bueno pero también puedo hablar de que Yolanda Díaz va muy de comunista y vive en un piso que le pagamos todos de 400 y pico metros cuadrados", ha seguido opinando Gómez Montero provocando la indignación de sus compañeros. "De verdad tenemos unas frases...", ha tratado de decir Santaolalla mientras que Loreto Ochando no ha dudado en estallar asegurando que "ya está bien con la demagogia pura y dura".

🏠 El PP y Vox, señalados por las "casas gratis" en Andalucía.



💶 En plena polémica por los inmuebles de Ayuso, El Plural asegura que el Gobierno andaluz del PP, con el apoyo de Vox, ha destinado cerca de 400.000 euros para ayudas al alquiler de 77 altos cargos.



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Marta Gómez Montero y Sara Santaolalla se enzarzan y Gonzalo Miró trata de poner calma

Gonzalo Miró trata de poner paz entre Sarah Santaolalla y Marta Gómez Montero en 'Malas Lenguas'

Tras ello, Gonzalo Miró pedía que Sarah Santaolalla terminara su turno de palabra. "Yo a veces no diferencio la frase que dicen alguno de mis compañeros de un youtuber conspiratorio e imbécil", ha seguido diciendo la tertuliana cuando Marta Gómez Montero le cuestionaba el insulto. "Bueno Sarah yo creo que eso si te estabas refiriendo a...", le ha espetado la periodista. "Te hablo del youtuber, no de ti", le ha aclarado entonces Santaolalla.

"Sarah a mí tonterías y juegos de palabra no ehhh", le ha advertido Gómez Montero muy enfadada. "Pero que no estoy hablando de ti Marta, que sabes perfectamente el respeto que te tengo. Estoy hablando de que vamos a dejar...", ha insistido Sarah. "Bueno pues cuando me contestes no metas la palabra imbécil", le ha solicitado su compañera. "Te estoy hablando de los youtuber que dicen esas idioteces de que no sé quién, de que si comunismo pero luego viste de Prada. Este debate es muy serio", ha tratado de defenderse la joven colaboradora.

"Bueno pues les miras a ellos y te diriges a ellos, no a mí", ha terminado diciendo Gómez Montero. "¿Tú eres youtuber? Tú eres una periodista", ha vuelto a decirle Sarah a su compañera. Y viendo que la cosa se iba del debate, Gonzalo Miró les ha pedido calma. "Bueno no os enzarcéis por favor en lo personal. Marta no te lo está diciendo a ti, se lo decía al youtuber", ha asegurado el presentador.

Y finalmente, Sarah Santaolalla ha vuelto a dejarle claro a su compañera de mesa que no se refería a ella con lo de "imbécil". "Marta de verdad, que conmigo no cuela, que conmigo sabes perfectamente el respeto que hay", ha concluido la analista política antes de seguir con sus argumentos.