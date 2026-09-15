'Malas Lenguas' deja en evidencia al PP y Gonzalo Miró pone la puntilla en TVE: "¿Cómo se puede tener semejante careto?"

Borja Sémper se encuentra en boca de muchos después de haber prometido que cuando Feijóo sea presidente del Gobierno se acabarán los insultos y no permitirá que nadie de su gobierno ataque ni a jueces ni a periodistas. Algo que se le ha vuelto en contra al recordar cómo es el PP el que no para de insultar a sus rivales. Algo que 'Malas Lenguas' ha vuelto a recordar este martes con un Gonzalo Miró que ha sido incapaz de callarse.

"Vamos a hablar de las palabras de Borja Semper que ha hablado del fin de los insultos, por fin. ¿Cómo?¿Cuándo? Pues en caso de que su partido, el PP ganase las elecciones", ha empezado presentando Gonzalo Miró antes de dar paso a las declaraciones del portavoz popular.

"El presidente Feijóo cuando sea presidente del Gobierno no va a permitir que ninguno de sus ministros falten al respeto, insulten o acusen de la comisión de delitos a ningún juez ni tampoco a la oposición. Se va a desterrar el insulto y va a volver la buena educación", fueron las palabras empleadas por Borja Sémper tal y como ha recordado 'Malas Lenguas'.

Justo después, Esther Palomera ha dado paso a otro vídeo en el que el programa de TVE ha tirado de hemeroteca recopilando algunos de los insultos que han empleado diferentes políticos del PP como Feijóo, Ayuso, Tellado o Jaime de los Santos. Así, han rescatado como se han empleado términos como "puteros", "dictador", "traidor", "hijo de p***" o "mezquino", "narco dictador" y "chorizos".

Ha sido al volver de dicha pieza cuando Gonzalo Miró ha sido claro y rotundo con su reacción. "Es que el vídeo realmente es tremendo. ¿Cómo se puede tener semejante rostro? ¿Cómo se puede llegar a tener semejante careto? No se puede ser tan hipócrita de verdad. Si es que la hemeroteca, el vídeo no se sostiene. Pues nada que tienen que gobernar ellos para dejar de insultar", ha sentenciado el presentador.

‼ Sémper promete paz y desterrar los insultos pero... ¡abrimos hemeroteca!



☝ Todos los insultos del PP contra el Gobierno, al detalle en #MalasLenguas pic.twitter.com/kCqB4zRjWz — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 15, 2026

"Es una cosa para que la aprendan los niños en los colegios. Voy a ser malo hasta que yo mande, cuando mande y me haya servido ser malo ya voy a empezar a ser bueno. Habrá que enseñarlo en clase de aquella asignatura que se cargaron que se llamaba Educación para la ciudadanía. Y que venga además de alguien que se considera un moderado dentro del PP. Tú decías antes que había sonrisas en la mesa, si no fuera por el respeto a los televidentes, no hubieran sido sonrisas sino carcajadas porque es para carcajearse que un portavoz de un partido que practica el insulto continuo diga que lo va a desterrar cuando sea presidente el señoe Feijóo. ¿Y si no es presidente qué? ¿O sea que el insulto es viable cuando el PP esté en la oposición?", ha opinado por su parte Javier Aroca.