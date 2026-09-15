Carlos de Andrés, histórico comentarista deportivo de RTVE, anuncia la fecha de su retirada como narrador del ciclismo

Poco a poco las voces que durante años nos han acompañado en TVE van despidiéndose de los espectadores. Si hace un mes fue la comentarista de natación Julia Luna la que anunciaba su retirada tras 25 años narrando los deportes acuáticos en la cadena pública, ahora ha sido la voz del ciclismo, Carlos de Andrés, el que ha puesto fecha a su jubilación.

El periodista, que el próximo 21 de septiembre cumplirá 61 años, y que desde el año 2000 ha llevado a cabo, junto a Pedro Delgado, las retransmisiones ciclísticas para TVE, ha confesado que el año que viene podría ser su última temporada al frente. Así lo desveló él mismo durante la retransmisión de la decimoséptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, entre Dos Hermanas y Sevilla.

Mientras Carlos de Andrés y Pedro Delgado narraban todo cuanto sucedía en la carretera, este último recibió una pregunta de un espectador: "¿Cómo que el año que viene es el último de Carlos de Andrés en La Vuelta?". El aludido tiró de sentido del humor para responder a la cuestión: "Puede ser, tengo derecho a jubilarme". De esta forma, daba a entender que el 2027 podría ser el año de su retirada.

Además, explicó la necesidad de dejar paso a las nuevas generaciones: "Es bueno que las nuevas generaciones pasen, solo tengo palabras de agradecimiento". E insistió: "Todo pasa, estoy súper satisfecho por el trabajo que he podido hacer, sin más". Antes de finalizar la conversación con Pedro Delgado, de Andrés le trasladó a su compañero la misma pregunta, si tenía previsto seguir sus pasos. Pero este descartó esa posibilidad. Por el momento, continuará dando mucha guerra.

Carlos de Andrés pone fecha a su retirada como la voz del ciclismo de TVE

Unas horas después de esta revelación, en declaraciones a 'Radiogaceta de los deportes' de RNE, el periodista de TVE fue preguntado por David Alejandro García al respecto. Él dio el motivo que estaría detrás de esa decisión: "Hay que saber cuándo es el momento de dejarlo. El año que viene haré 40 Vueltas a España y ya es suficiente". "Ya dije en una entrevista que no iba a durar mucho, porque es lo que siento, ¿no? El año que viene, sí, muy probablemente será la última temporada", sentenció Carlos de Andrés.

Y es que, como dijo él mismo, este 2027 el periodista cumplirá 40 ediciones de La Vuelta a España y de más de tres décadas dedicando su trayectoria profesional al ciclismo. Una extensa trayectoria que arrancó en 1988, cuando se inició como ayudante de narración para TVE Cataluña. En 1990 pasó al equipo nacional de retransmisiones y durante los años siguientes desempeñó labores de reportero desde la moto.

Fue en el año 2000 cuando Carlos de Andrés tomó el relevo de Pedro González, uno de los más veteranos comentaristas del ciclismo en televisión, tras su fallecimiento. Comenzó ahí su tándem con Pedro Delgado, una dupla que, por su complicidad, se ha convertido en una de las más queridas de los eventos deportivos de TVE.

Tras anunciar su posible retirada de los micrófonos, el periodista ha confesado haber recibido numerosas muestras de cariño por parte de los aficionados: "Me lo ha dicho mucha gente por la calle y he visto hasta alguna pancarta en la ruta. La verdad es que estoy muy agradecido", reconoció de Andrés en RNE, visiblemente emocionado.

Aunque también destacó el papel que había desempañado su compañero para que este dúo sea un éxito: "En estas cosas, siempre me uno a Pedro Delgado. Creo que somos una pareja y siempre hemos comentado juntos. La gente nos recibe muy bien, nos quiere y nos trata muy bien. Si realmente demuestran que están a gusto con tu trabajo y yo solo puedo dar las gracias. Me parece bonito".