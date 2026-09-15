¿Quienes son los 2 invitados que visitan 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 15 de septiembre en RTVE?

Tras arrancar la semana con la visita de Florentino Fernández y Mala Rodríguez, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano recibió al humorista y la cantante por primera vez juntos en el programa para hablar sobre su paso por 'MasterChef Celebrity Legends', donde se encuentran concursando actualmente.

La visita de los concursantes del talent culinario de famosos se tradujo en un 10.3% de share y 1.219.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 16.7% de share y 1.940.000 espectadores gracias a la visita del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Por otro lado, 'El Hormiguero' se alzó como la tercera opción gracias a la entrevista del Gran Wyoming a Pedro Sánchez, firmando un 9.3% de cuota de pantalla y 1.103.000 espectadores.

Franco Colapinto y Jordi Savall, los invitados de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este martes 15 de septiembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a José Coronado y Martiño Rivas, que en esta ocasión acuden juntos al espacio de Antena 3 para presentar sus próximos proyectos en la gran pantalla. Por su parte, David Broncano recibirá a Franco Colapinto y Jordi Savall.

Tremendo honor que nos visite Jordi 🎻 pic.twitter.com/TcqwDiFvMx — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 15, 2026

El piloto argentino aterriza en el espacio de entrevistas de TVE tras su paso por la el mundial de Fórmula 1 celebrado este fin de semana en Madrid, donde ha destacado como uno de los grandes ganadores. El joven cuenta con una trayectoria impecable en el mundo de las carreras, con el título de campeón de Fórmula 4 española en 2019 y pasos firmes en la Fórmula 3 y 2. Actualmente forma parte de la escudería francesa de Alpine.

Y el prestigioso director de orquesta y musicólogo español acudirá a 'La Revuelta' este martes para hacer un repaso de su exitosa trayectoria en el mundo de la música. Además de tocar la viola da gamba, el artista es considerado uno de los máximos exponentes mundiales de la recuperación y difusión de música antigua por sus trabajos de investigación con este instrumento.