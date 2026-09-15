'La Promesa', avance capítulo 907 del miércoles 16 de septiembre en RTVE: el giro de Pía con Leocadia y el descubrimiento de Julieta

En el capítulo 907 de 'La Promesa', que La 1 emitirá este miércoles 16 de septiembre, Jacobo pide perdón a Martina y Adriano sin llegar a revelar su propuesta, pues Curro los interrumpe. ¡Carlo aparece! Había llevado a Janita a ver a su madre. María, por su parte, explota: ¡no se la puede llevar! Luego es honesta: el problema no es Samuel, es que ellos no están enamorados.

Curro y Ángela rechazan el menú de Leocadia y piden a las cocineras algo rompedor. La señora de Figueroa insiste en que Máximo sea padrino porque cree honestamente que él está intentando hacer las cosas bien. Ángela empieza a dudar y le pide a Alonso que le hable de su padre. Tomasa obliga a Petra a oponerse al cambio del menú. En cambio, ella se muestra partidaria de la modificación. ¿Está cambiando de verdad Tomasa?

Manuel convence a los alumnos de que acudan a clase. En la primera, se relatan las estafas que los arruinaron, mencionando al barón de Valladares. Pía confiesa a Ricardo que no puede permitir que Leocadia sea la madrina, solo queda una opción… ¿de cuál se trata? Julieta descubre un reloj carísimo que Ciro no puede justificar. ¿De dónde ha sacado el dinero?

Resumen del capítulo 906 de 'La Promesa' emitido este martes 15 de septiembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Leocadia acepta ser la madrina de Curro aunque debió ser la primera opción. Se acerca cada vez más a su sueño de ser duquesa: ya se imagina a ella y a Máximo en el altar. Pía descubre que Curro le ha pedido a Leocadia que sea la madrina. No le parece bien, no es buena persona.

Por su lado, Tomasa cambia de actitud: empieza a mostrarse amable ante las cocineras. Julieta averigua por qué nadie acudió a clase: a los alumnos les impone ir al palacio. Adriano previene a Jacobo: si sigue con esa actitud, todos sabrán que pasa algo. Jacobo recapacita y reúne a Martina y Adriano: ¡ha tomado una decisión! Lorenzo y Ciro cobran los primeros beneficios de las licencias. El capitán de la Mata advierte: cuidado con ostentar.

Entre tanto, Samuel y María Fernández confiesan su amor imposible: deben conformarse con la amistad. María trata de tender puentes con Carlo, pero él sigue dolido. La doncella se aterra, Carlo se ha llevado a Janita y no aparecen por ningún lado.