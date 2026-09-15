Enésimo movimiento de programación con 'Cifras y Letras' en La 2: TVE trastoca el plan de emisión habitual este miércoles

La 2 de RTVE ofrecerá una doble entrega de 'Cifras y Letras' este miércoles 16 de septiembre, con cambio en su franja de emisión por un estratégico reajuste de programación. Una maniobra que empieza a no ser excepcional, pues ya se repitió la semana anterior, y que confirma que el concurso cultural se ha convertido en una suerte de comodín para el ente público.
Este incremento de cuota de pantalla para el formato conducido por Aitor Albizua, con doble capítulo de estreno tras una previa reposición, no se debe tanto a su excelente rendimiento en audiencias, que también, sino a un reajuste de parrilla en TVE para la táctica que se va a adoptar con la nueva entrega de 'El Túnel', el concurso de prime time con Jesús Vázquez en La 1.
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Los responsables de antena de la Corporación han decidido ofrecer el arranque del programa de forma simultánea en La 1, su cadena original, y en La 2. Serán solo los cinco primeros minutos como así se indica en la guía oficial (EPG). Con este movimiento, se buscará arrastrar a La 1 a público del canal secundario, a fin de impulsar aún más a 'El Túnel' o, al menos, contener las audiencias del estreno (12,2%). Esta treta en RTVE -que no es nueva y ya se ha implementado con otras ocasiones- incidirá, colateralmente, en 'Cifras y Letras' y en sus seguidores.
Si bien, la estrategia supondrá un cambio notable en el horario de emisión. Y es que las dos entregas de estreno, que se encajarán entre las 22:00 y las 23:10 horas, provocarán que el espectador se tenga que mantener frente a la pantalla más tiempo del habitual, ya que el game show se extenderá hasta las 23:10 horas, es decir, 40 minutos más tarde de lo normal.
Entonces, se dará paso a esos cinco minutos de emisión en simulcast de 'El Túnel'. Una vez cumplidos, La 2 de RTVE reanudará su programación original con 'Documaster' y 'Documentos TV', dos espacios clásicos del canal. Este esquema -insistimos- solo se producirá en miércoles. En ese sentido, El Televisero ha podido verificar que el resto de días (lunes, martes, jueves y viernes) el plan será una redifusión (21:30 horas) y un único capítulo de estreno (22:00 horas).
Así queda la programación de La 2 de TVE este miércoles por la noche:
- 20:35 horas - 'Trivial Pursuit'
- 21:25 horas - 'Cifras y Letras' (redifusión)
- 22:00 horas - 'Cifras y Letras' (estreno)
- 22:30 horas - 'Cifras y Letras' (estreno)
- 23:10 horas - 'El Túnel'
- 23:15 horas - 'Documaster'
- 00:50 horas - 'Documentos TV'
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