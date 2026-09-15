Sandra Golpe se sale de su papel en 'Antena 3 Noticias' y señala al ganador del duelo político de 'El Intermedio' y 'El Hormiguero'

Atresmedia vivió este lunes uno de los duelos televisivos más singulares de la temporada al enfrentar a dos cadenas del mismo grupo con dos rostros de extrema actualidad en cada espacio: Juan Jesús Vivas en 'El Hormiguero' y Pedro Sánchez en 'El Intermedio'. Y este martes, Sandra Golpe se ha hecho en 'Antena 3 Noticias' del resultado de audiencias que el cara a cara entre laSexta y Antena 3 ha dejado, destacando la victoria de Pablo Motos frente al Gran Wyoming en el access prime time.

La edición de mediodía del espacio informativo de Antena 3 ha dedicado parte de su escaleta de este martes a repasar las cifras de audiencia del access prime time, resumiendo a los espectadores como se saldó el "cara a cara" televisivo entre el presidente del Gobierno y el presidente de Ceuta. "Pedro Sánchez compitió anoche y perdió en el prime time frente al presidente de Ceuta", ha asegurado la presentadora.

El duelo televisivo entre Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas se cuela en 'Antena 3 Noticias' y Sandra Golpe deja claro quién fue el ganador

Tras repasar las declaraciones de Juan Jesús Vivas en el programa de Pablo Motos, Sandra Golpe ha hecho referencia también a la destacada cita en laSexta. "A esa misma hora de la noche, el presidente del Gobierno era entrevistado por El Gran Wyoming en 'El Intermedio', así que fue una noche interesante aquí en Atresmedia", ha explicado la periodista, destacando la victoria de 'El Hormiguero' de nuevo.

"Vivas, eso sí, ganó por goleada a Pedro Sánchez. Ganó por casi cinco puntos", insistía la comunicadora, destacando el 17% de cuota de pantalla y los 2.094.000 espectadores que escogieron el espacio de Antena 3 para conocer en palabras del presidente ceutí la situación que atraviesa la ciudad autónoma ante la presencia de miles de migrantes en sus calles desde la entrada masiva que tuvo lugar el pasado 30 y 31 de julio a través de la frontera.

"Ceuta se volcó con su presidente. Muchos siguieron ayer su entrevista en 'El Hormiguero' en una pantalla gigante", ha explicado Sandra Golpe, reflexionando en 'Antena 3 Noticias' sobre el singular duelo político y televisivo que acogió Atresmedia para arrancar la semana. Por otro lado, 'El Intermedio' consiguió un 12% de share y 1.469.000 espectadores durante el bloque de la entrevista a Pedro Sánchez, que también abordó la situación de Ceuta entre otros asuntos junto a Sandra Sabatés y el Gran Wyoming.