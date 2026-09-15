Los últimos datos de audiencia de 'El Sótano' de Alba Carrillo: Máximo histórico con Rita Maestre desde su estreno en la TDT

'El sótano club', el magacín de tarde que conduce Alba Carrillo en TEN, anotó este lunes 14 de septiembre su récord histórico al subir hasta un 0,9% de share y 70.000 espectadores. Como decimos se trata de su mejor resultado desde su estreno el 13 de abril ,después de que el pasado viernes ya igualara ese mismo dato. Lo hace coincidiendo además con la entrevista a la política Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid.

De esta manera, el espacio que conduce Alba Carrillo en las tardes de TEN a la espera de su salto a La Séptima y ver cómo podrá compaginar ambos formatos, volvió a situarse como el contenido más visto del día en la cadena de la TDT superando en tres décimas la media diaria del canal.

Por si fuera poco con estos datos, cabe señalar que hasta 391.000 espectadores conectaron en algún momento con el espacio. Lo cual es muy positivo porque es una manera de dar a conocer aún a más gente a TEN. Además hay que tener en cuenta que el programa se puede seguir a diario a través de YouTube como pasaba con sus antecesores 'No somos nadie', 'Tentáculos' y 'Ni que fuéramos'.

MÁXIMO HISTÓRICO de #ElSótano14S con un 0.9% de share



➡️ LO + VISTO de @TENtv en el día



➡️ Destaca en espectadores de 25 a 44 años (2.5%)



➡️ 391.000 espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/pTtucL3UkV — Dos30' (@Dos30TV) September 15, 2026

Pero además, gracias a un informe elaborado por Dos30', en El Televisero hemos podido tener acceso a los datos que marca 'El sótano club' por sexos, targets así como por comunidades autónomas. A este respecto, se puede comprobar como el magacín funciona mejor en mujeres donde aumenta al 1,2% frente al 0,6% que obtiene en hombres.

Por edades, es en adultos jóvenes de 25-44 años donde marca su mejor resultado con un gran 2,5%, mientras que en adultos de 45-64 y en mayores de 65 años anota un 0,8%. Además, en target comercial el espacio que conduce Alba Carrillo escala hasta un 1,3%.

Datos de audiencia de 'El sótano club' de este lunes 14 de septiembre por targets y sexos / Fuente: Dos30

Gracias a la curva de audiencia y el minuto a minuto podemos observar como 'El sótano club' comienza en un 0,4% a las 15:45 horas y concluye a las 19:00 horas con un 0,8%. Pero su minuto más visto lo alcanza a las 16:32 horas con un 1,2% y 98.000 espectadores. Y el minuto con la cuota más alta se produce a las 17:48 horas con un 1,3%.

Por último, si nos fijamos en los datos que anota el espacio en el que colaboran rostros como Marta Riesco, Alberto Guzmán, Iggy Rubín o Valeria Ros entre otros, vemos cómo es en Canarias donde mejor funciona con un 1,8% seguido de Castilla y león (1,5%), Aragón (1,4%), Euskadi (1,3%), Comunidad Valenciana y Cataluña (1,2%).

Curva de audiencia de 'El sótano club' de este lunes 14 de septiembre / Fuente: Dos30

Con estos registros podemos apreciar cómo 'El sótano club' ha arrancado su segunda temporada muy por encima de lo que cosechó el espacio de la TDT en sus comienzos en la pasada primavera. Y es que durante sus primeras semanas de emisión el magacín contabilizó entre el 0,4 y 0,6% mientras que en estas dos primeras semanas de septiembre el formato se ha movido entre el 0,5% y el 0,9% que ha anotado en sus dos últimas emisiones confirmando así una tendencia al alza.

Así, poco a poco 'El sótano club' se está haciendo un hueco en las tardes de TEN además del gran impacto que consigue cada día en redes sociales donde es uno de los contenidos que más da que hablar de la televisión en la franja vespertina. Por si fuera poco también ha conseguido que muchas de las noticias que se dan salten a los digitales como las exclusivas de Marta Riesco sobre el futuro profesional de Belén Esteban, entre otras.