Un destacado colaborador de 'Vamos a ver' y 'El Tiempo Justo' en Telecinco da el salto a Telemadrid con su propio programa

Alfonso Egea cambiará las instalaciones de Mediaset por las de Telemadrid para ponerse al frente de su propio formato. La cadena autonómica ha confirmado que el colaborador habitual de Telecinco, que ha ejercido como sustituto de Patricia Pardo y Joaquín Prat en los últimos años, conducirá una nueva apuesta de true crime, 'La huella del crime', que arranca sus emisiones este martes 15 de septiembre.

Tras varios años ejerciendo como uno de los tertulianos fijos en el área de sucesos de 'Vamos a ver' y durante el último año de 'El tiempo justo' en las tardes de la cadena, el periodista se embarca en una nueva aventura televisiva que tendrá como objetivo repasar algunos de los casos criminales que más han conmocionado a la sociedad española a través de las lentes de la investigación policial. Eso sí, será compatible con sus funciones en Mediaset.

Alfonso Egea da el salto de Telecinco a Telemadrid para conducir 'La huella del crime'

Alfonso Egea será el encargado de llevar las riendas de 'La huella del crimen', y contará con una mesa de expertos conformada por especialistas como el periodista de investigación Luis Galiacho, el médico forense Borja Moreno, el exguardia civil Rafael Morales y la criminóloga Paloma García, que tratarán de contrastar las hipótesis, analizar las pruebas y contextualizar los hechos de los casos tratados en cada programa.

Pues ya tenemos fecha de estreno!!!! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

El próximo martes 15 de septiembre, a las 22:45h, en @telemadrid , estrenamos #lahuelladelcrimem pic.twitter.com/TEf7wL0dqh — Alfonso Egea (@Alfonso_Egea) September 9, 2026

Con un centro de investigación como plató, el programa de Telemadrid jugará con esta temática mostrando al espectador material exclusivo, imágenes, pruebas de los crímenes e informes policiales para ofrecer todas las claves de cada investigación. El espacio pondrá el foco en algunos de los crímenes más destacados a nivel nacional, proponiendo una forma innovadora de acercarse a cada caso.

A través de la inteligencia artificial, el rostro de Telecinco se transportará hasta los escenarios donde sucedió cada caso para "recorrer" y "explicar desde el propio lugar del crimen" cómo ocurrieron los hechos. Alfonso Egea se centrará así en introducir de lleno al espectador en el desarrollo de la investigación y los elementos que fueron determinantes para resolverla. Además, contarán con análisis de distintos expertos que realizarán demostraciones desde el set de investigación.

Siguiendo la línea temática, la nueva apuesta de Telemadrid mostrará con detalle procedimientos de medicina forense, balística, ciberseguridad y grafología, acercando al espectador a los detalles de cada caso. Entre los primeros casos en los que 'La huella del crimen' se sumergirá se encuentran los crímenes de Traspinedo, Marta de Castillo, la Guardia Urbana Chiloeches, Ana María Henao, Manzanares y el conocido como caso Cachopo.