Iker Jiménez filtra su conversación con Pablo Motos sobre lo que nunca haría en TV y que incumplió en 'Horizonte'

Iker Jiménez ha sido uno de los grandes protagonistas de la última edición del FesTVal celebrada este fin de semana en Vitoria Gasteiz. El rostro de Cuatro ha sido galardonado por 'Horizonte', y durante su discurso de agradecimiento no ha dudado en compartir una anécdota con Pablo Motos que contradice de lleno su actual presencia en la parrilla de la cadena por partida doble y con tirada diaria.

El comunicador se ha mostrado más que agradecido con el festival por la "valentía" que han mostrado al premiar a un programa como el que conduce junto a Carmen Porter cuando no están a bordo de la nave del misterio en 'Cuarto Milenio'. "'Horizonte' es otra cosa que no esperábamos", ha confesado el presentador, asegurando que ha terminado estableciéndose gracias a que "el misterio de la actualidad ha superado al de la paranormalidad".

Iker Jiménez rememora la conversación que tuvo con Pablo Motos sobre su futuro en televisión

A su vez, ha rememorado su fascinación por la pequeña pantalla y la comunicación desde su niñez cuando vivió "la Transición a través de Televisión Española", soñando con ser como esos "grandes profesionales" que veía en pantalla. Y poco a poco, Iker Jiménez ha hecho su sueño realidad, instalándose en Cuatro con 'Cuarto Milenio', más tarde, durante la pandemia, por partida doble con el nacimiento de 'Horizonte', y ahora presente en la programación casi todos los días de la semana desde que el formato saltó al access prime time.

Lo que en principio se planteó como una tira de emisiones especial de un mes para celebrar los buenos datos del formato se ha convertido en la nueva realidad de Carmen Porter y su compañero. Desde principios de este año ocupan el hueco antes reservado para 'First Dates', que saltó a Telecinco de forma indefinida. Y según ha confesado el presentador, conducir un programa de emisión diaria nunca había entrado dentro de sus planes.

"El mundo del misterio me apasionaba, y la tele es un milagro, y mágico también, porque ahora estamos haciendo actualidad, cosa que nunca hubiera pensado", ha explicado Iker Jiménez antes de rememorar la conversación que tuvo en una ocasión con el presentador de 'El Hormiguero'. "Un día me encontré a Pablo Motos en un restaurante y le dije: 'Mira macho, toda tu popularidad y lo que ganas es maravillosa, pero no te arriendo la ganancia, nunca haré un programa diario'. Y aquí estoy, es la magia de la tele", ha rememorado el comunicador.