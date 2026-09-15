'Sueños de Libertad', avance capítulo 649 del miércoles 16 de septiembre: Un plan de asesinato y la agresión de Gabriel en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' llega a Netflix. La serie ya está disponible en la plataforma después de la alianza histórica con Atresmedia sumándose así al catálogo en el que ya están sus rivales 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. De esta manera, la serie líder de la sobremesa y más vista de la televisión suma una nueva ventana de emisión además de Antena 3, atresplayer, Disney+ y Movistar Plus.

La serie ha sumado a su reparto al actor Almagro San Miguel como Hugo Brossard revolucionando sus tramas. El intérprete se suma a todos los fichajes de esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Begoña le agradece a Nieves que le haya dejado quedarse en su casa y le confiesa que poco a poco tiene que acostumbrarse a que Andrés y Valentina hagan su vida. Paralelamente, ante las preocupaciones de su amiga por el pasado de Claudia, Begoña da la cara por la dependienta y le hace ver que es una buena chica.

Mientras, Beatriz disfruta de pasar tiempo con Juanito y Gabriel a solas como una familia. Aunque todo se trunca cuando Begoña regresa a casa antes de tiempo. Algo que provoca que Beatriz empiece a maquinar un nuevo plan para deshacerse de la enfermera definitivamente hasta pensar en qué pasaría si Begoña muriera.

En casa de los De La Reina, Digna nota la tirantez existente entre Damián y Andrés a raíz de lo sucedido con Valentina. Y después, Digna no duda en echar la bronca a su marido por entrometerse en la relación de su hijo por sus prejuicios por el que dirán sobre la futura esposa de Andrés al no ser de familia rica. Por su parte, Valentina comunica su decisión sobre la propuesta de trabajo y propone a Claudia que busquen una sustituta en la tienda.

Gabriel sigue tratando de saber qué es lo que tramaban Andrés y Tasio. Paralelamente, Damián abronca a Tasio por actuar por su cuenta y tratar de llevar a cabo el boicot contra Gabriel poniéndose a su nivel pese a que ni él ni Marta ni Andrés estaban de acuerdo porque eso podía suponer problemas.

Pablo acude al dispensario para hablar junto a Nieves con Miguel sobre su situación tras conocer el pasado de Claudia y cómo le puede afectar. El doctor no duda en hablar bien de su pareja y da la cara ante sus padres, que le proponen que la invite a merendar para poderla conocer mejor. Mientras, en la cantina Mabel y Salva llegan a un acuerdo para que sus problemas no afecten al trabajo.

Gabriel descubre a Tasio en la sala de mezclas y trata de provocarle para sonsacarle lo sucedido consiguiendo que Tasio pierda los papeles contra él y le ataque dándole un empujón. Después, el abogado trata de hacerse daño para acusar a su primo de haberle agredido y que pague las consecuencias. Mientras, Digna habla con Bianca para defender el amor entre Marta y Fina.

Digna y Bianca en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio informaba de su plan de boicotear el pedido de los americanos a Marta y Andrés y tomaba una decisión crucial para llevarlo a cabo, tras dejar claro que a él no le importaba caer si se lleva por delante a Gabriel, después de escuchar como Digna le apoya, aunque ni Marta ni Andrés estaban de acuerdo en actuar por rabia.

Por otro lado, Marta le reconocía a Andrés que la idea de ascender a Valentina como secretaria de Pablo fue de su padre. Algo que no le hace nada de gracia al De La Reina que no duda en encararse con su hermana. Pero después, Andrés se enfrentaba con Damián por meterse en su vida y actuar a sus espaldas solo por el qué dirán.

Nieves compartía con Pablo todo lo que ha descubierto sobre el traumático pasado de Claudia y le mostraba su preocupación por cómo pueda afectar todo esto a Miguel. Por su parte, Claudia se apoyaba en Valentina al sentir que Nieves podría no haberse tomado bien lo de su pasado y a su vez Valentina le confesaba a su compañera la propuesta de Pablo para ser su secretaria.

Julia acudía con Begoña a ver a Andrés para felicitarle por su boda con Valentina. Por su parte, Marta impedía a Bianca que acuda a ver a Fina tras considerar que no es lo mejor para ella ante su delicado estado de ánimo y no dudaba en dejarle claro a la pintora que sabe que si por ella fuera retomaría su relación.

Begoña sufría un mareo al acudir a ver a Nieves y le confesaba que aunque intenta aceptar la boda de Andrés no lo soporta y Nieves le proponía que se quede en su casa mientras se recupera. Mientras, Beatriz cumplía su sueño de pasar una noche a solas con Gabriel y Juanito.

Digna avisaba a Marta y Damián de que Tasio está a punto de cumplir su compromiso de boicotear los productos americanos y ambos tomaban cartas en el asunto para impedirlo. Así, llamaban a Andrés para que consiga parar a su hermano. Y Gabriel se percataba de que los De la Reina traman algo.