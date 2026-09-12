'Sueños de Libertad', avance del capítulo 647 del lunes 14 de septiembre: El plan para acabar con Gabriel en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' está de enhorabuena pues además de poderse disfrutar con éxito cada tarde en Antena 3 y Atresplayer así como en Disney+ y Movistar Plus, a partir de ahora también estará disponible en Netflix como ya sucede con sus rivales ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') después de la alianza histórica entre la plataforma y Atresmedia.

La serie producida por Diagonal TV se encuentra en un momento crucial en algunas de sus tramas con la petición de matrimonio de Andrés a Valentina, los grandes problemas de la fábrica y la irrupción de Hugo Brossard que lo va a cambiar todo.

Y es que el actor Almagro San Miguel ('La Moderna') se incorpora desde esta semana al reparto de 'Sueños de libertad' sumándose así a todos los fichajes de esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le comunica a Julia que Andrés y Valentina se casan. Y al saberlo, la niña le hace una incómoda petición a su madre al solicitar ir a ver a su tío y su pareja para pedirles que cuenten con ella para llevar los anillos y las arras en la boda. Por su parte, Marta habla con Valentina y le propone un ascenso y que empiece a trabajar como la secretaria de Pablo debido a su formación y capacidad de trabajo.

En la tienda, Gabriel reprende a Paula tras vivir un desencuentro con una de sus clientas al tratar de aconsejarle que se llevara un perfume De La Reina y no duda en dejarle ver que si está trabajando como dependienta es por su relación con Tasio. Después, Paula pone a Tasio al corriente de lo sucedido con Gabriel y el De La Reina se enfrenta con su primo.

Nieves habla con Mabel y descubre el pasado de Claudia por boca de su hija después de saber que Miguel se ha quedado en shock al saber algo de la vida pasada de su novia. Por otro lado, Pablo cita a Valentina para pedirle que acepte su puesto como secretaria y ella le pide tiempo para darle una respuesta.

Mientras, Digna sigue hundida por el fin de los perfumes creados por los Merino. Y Fina se muestra muy fría con Marta cuando su pareja se interesa por ella y por su estado. Además la fotógrafa le asegura que quiere volver a su casa y retomar su vida con normalidad y le reconoce que no puede soportar que se muestre celosa con Bianca.

Damián acude a ver a Gabriel y le felicita por haberle ganado y haberse salido con la suya pero le deja claro que su odio está salpicando a personas que no lo merecen como los Merino y el abogado disfruta de haber ganado la guerra a su tío. Después, Damián le informa a Tasio de que no pueden permitir que Gabriel les gane y su hijo propone un plan para acabar con él definitivamente: boicotear el pedido de los americanos.

Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés se ponía en contacto con Hugo Brossard para tratar de conseguir que cambie de opinión con respecto a dejar de vender los perfumes De La Reina aunque el hijo de Antoine no daba su brazo a torcer. Pero Tasio no se daba por vencido y prometía tomar cartas en el asunto mientras Damián se tomaba la noticia con resignación.

Begoña acudía al despacho de Gabriel para pedirle que dejen atrás sus problemas y se comporten con cordialidad. Pero él, aprovechaba para comunicarle su victoria sobre los de la Reina y no dudaba en mostrar su satisfacción al ver que ha conseguido hundir todavía más a su familia y a su tío Damián provocando un nuevo enfrentamiento entre ellos.

Fina se instalaba en casa de los De La Reina y Marta le revelaba que la campaña publicitaria queda eliminada después de que Gabriel haya ganado la batalla y no podrán seguir produciendo los perfumes. Bianca acudía a visitar a su amiga y la fotógrafa le mostraba sus dudas sobre haberse instalado allí.

Damián acudía a ver a Pablo y le hace una inesperada petición a su amigo al proponerle que contrate a Valentina como su secretaria para que así no tenga tantas preocupaciones en su regreso a la fábrica. Después, Salazar le comunicaba a Nieves que ha decidido reincorporarse a su trabajo en la fábrica pero le prometía a su mujer que se tomará todo con mucha más calma. Y Marta se encaraba con Damián al descubrir que planeaba que Pablo contrate a Valentina como secretaria adjunta al considerar que una dependienta no puede casarse con su hijo.

En la colonia, Tasio no dudaba en reprochar a Claudia que le contara todo su pasado a Miguel y ella le dejaba claro que es su vida y se la contaba a quién considera. Paralelamente, Miguel le revelaba todo lo que ha descubierto a su madre. Y en la tienda, Paula hacía que una clienta se marchara ofendida al tratar de convencerla de que comprara uno de los perfumes De La Reina. Por su parte, Eduardo le escribía una carta de despedida a Roque.

Beatriz le dejaba claro a Gabriel que si cree que ella iba a utilizar los negativos es que no la conoce y que no necesita esas pruebas para hundirle si así lo decide. Por su lado, él no dudaba en amenazarle y le hacía ver que si todo esto estalla él acabará en la cárcel pero ella también. Después le anunciaba que ha ganado la batalla a Damián y le confesaba que quiere estar con ella y formar una familia pero le pedía tiempo.