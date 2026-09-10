'Sueños de Libertad', avance del capítulo 646 del viernes 11 de septiembre: La victoria de Gabriel y el giro de Damián en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' está de enhorabuena pues además de poderse disfrutar con éxito cada tarde en Antena 3 y Atresplayer así como en Disney+ y Movistar Plus, a partir de ahora también estará disponible en Netflix como ya sucede con sus rivales ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') después de la alianza histórica entre la plataforma y Atresmedia.

La serie producida por Diagonal TV se encuentra en un momento crucial en algunas de sus tramas con la petición de matrimonio de Andrés a Valentina, los grandes problemas de la fábrica y la venta de los perfumes clásicos y la irrupción de Hugo Brossard que lo va a cambiar todo.

Y es que el actor Almagro San Miguel ('La Moderna') se incorpora desde esta semana al reparto de 'Sueños de libertad' sumándose así a todos los fichajes de esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés se pone en contacto con Hugo Brossard para tratar de conseguir que cambie de opinión con respecto a dejar de vender los perfumes De La Reina aunque el hijo de Antoine no da su brazo a torcer. Pero Tasio no se da por vencido y promete tomar cartas en el asunto mientras Damián se toma la noticia con resignación.

Begoña acude al despacho de Gabriel para pedirle que dejen atrás sus problemas y se comporten con cordialidad. Pero él, aprovecha para comunicarle su victoria sobre los de la Reina y no duda en mostrar su satisfacción al ver que ha conseguido hundir todavía más a su familia y a su tío Damián provocando un nuevo enfrentamiento entre ellos.

Fina se instala en casa de los De La Reina y Marta le revela que la campaña publicitaria queda eliminada después de que Gabriel haya ganado la batalla y no podrán seguir produciendo los perfumes. Bianca acude a visitar a su amiga y la fotógrafa le muestra sus dudas sobre haberse instalado allí.

Damián acude a ver a Pablo y le hace una inesperada petición a su amigo al proponerle que contrate a Valentina como su secretaria para que así no tenga tantas preocupaciones en su regreso a la fábrica. Después, Salazar le comunica a Nieves que ha decidido reincorporarse a su trabajo en la fábrica pero le promete a su mujer que se tomará todo con mucha más calma. Y Marta se encara con Damián al descubrir que planea que Pablo contrate a Valentina como secretaria adjunta al considerar que una dependienta no puede casarse con su hijo.

En la colonia, Tasio no duda en reprochar a Claudia que le contara todo su pasado a Miguel y ella le deja claro que es su vida y se la cuenta a quién considera. Paralelamente, Miguel le revela todo lo que ha descubierto a su madre. Y en la tienda, Paula hace que una clienta se marche ofendida al tratar de convencerla de que comprara uno de los perfumes De La Reina. Por su parte, Eduardo le escribe una carta de despedida a Roque.

Beatriz le deja claro a Gabriel que si cree que ella iba a utilizar los negativos es que no la conoce y que no necesita esas pruebas para hundirle si así lo decide. Por su lado, él no duda en amenazarle y le hace ver que si todo esto estalla él acabará en la cárcel pero ella también. Después le anuncia que ha ganado la batalla a Damián y le confiesa que quiere estar con ella y formar una familia pero le pide tiempo.

Damián y Pablo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés y Valentina comunicaban a la familia que se casan y le revelaban sus planes a Damián, Digna y Marta. Tras ello, los De La Reina acordaban organizar una comida familiar para celebrar la buena noticia y él les confesaba que quiere que la boda sea lo antes posible. Poco después, Begoña se enteraba de la noticia y aunque le duele en el corazón deseaba lo mejor a su amado.

Claudia visitaba a Miguel en el dispensario para saber qué piensa de todo lo que le contó sobre su embarazo fallido y él le aseguraba que no tiene ninguna opinión todavía al respecto. Pero después, Miguel y Claudia tenían una cita y al encontrarse con Tasio, el doctor no dudaba en reprenderle por su actitud.

Poco después, Bianca acompañaba a Fina al dispensario y el doctor llegaba a la conclusión de que sufre una crisis nerviosa debido al estrés y le aconsejaba que tome reposo para evitar tener más problemas. Y al enterarse, Marta y Digna se preocupaban y le animaban a que se instale en la casa grande para estar mejor cuidada.

Damián compartía con Digna su preocupación por lo que pueda pensar la gente sobre Valentina una vez se haga oficial la noticia de su compromiso con Andrés y cómo puede afectar a toda la familia las habladurías de la gente. Digna intentaba tranquilizarle y le pedía que no se entrometa. Paralelamente, Claudia y Paula felicitaban a Valentina por su próximo compromiso.

Begoña se confesaba con Nieves y le revelaba la noticia de la boda de Andrés y Valentina y le mostraba su tristeza por cómo pueda afectarle a ella esto y que Andrés se distancie de ella definitivamente. Por su parte, Gabriel decidía quemar los negativos de las fotografías de su mujer con Andrés y cuando Beatriz lo descubría se lo tomaba de mala manera. Por último, Hugo Brossard llamaba a Gabriel para hacerle un anuncio que hará tambalear la fábrica. Posteriormente Gabriel se presentaba en casa de los De La Reina y les revelaba la decisión del francés de dejar de producir los perfumes De La Reina definitivamente.