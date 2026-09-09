'Sueños de libertad' está de enhorabuena pues además de poderse disfrutar con éxito cada tarde en Antena 3 y Atresplayer así como en Disney+ y Movistar Plus, a partir de ahora también estará disponible en Netflix como ya sucede con sus rivales ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') después de la alianza histórica entre la plataforma y Atresmedia.

La serie producida por Diagonal TV se encuentra en un momento crucial en algunas de sus tramas con la petición de matrimonio de Andrés a Valentina, el último chantaje de Gabriel a Begoña y los grandes problemas de la fábrica y la venta de los perfumes clásicos.

Además, esta semana 'Sueños de libertad' incorpora a su reparto al actor Almagro San Miguel ('La Moderna'). El intérprete que dará vida a Hugo Brossard se une al elenco de esta tercera temporada junto a otros fichajes como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés y Valentina comunican a la familia que se casan y le revelan sus planes a Damián, Digna y Marta. Tras ello, los De La Reina acuerdan organizar una comida familiar para celebrar la buena noticia y él les confiesa que quiere que la boda sea lo antes posible. Poco después, Begoña se entera de la noticia y aunque le duele en el corazón desea lo mejor a su amado.

Claudia visita a Miguel en el dispensario para saber qué piensa de todo lo que le contó sobre su embarazo fallido y él le asegura que no tiene ninguna opinión todavía al respecto. Pero después, Miguel y Claudia tienen una cita y al encontrarse con Tasio, el doctor no duda en reprender a Tasio por su actitud.

Poco después, Bianca acompaña a Fina al dispensario y el doctor llega a la conclusión de que sufre una crisis nerviosa debido al estrés y le aconseja que tome reposo para evitar tener más problemas. Y al enterarse, Marta y Digna se preocupan y le animan a que se instale en la casa grande para estar mejor cuidada.

Damián comparte con Digna su preocupación por lo que pueda pensar la gente sobre Valentina una vez se haga oficial la noticia de su compromiso con Andrés y cómo puede afectar a toda la familia las habladurías de la gente. Digna intenta tranquilizarle y le pide que no se entrometa. Paralelamente, Claudia y Paula felicitan a Valentina por su próximo compromiso.

Begoña se confiesa con Nieves y le revela la noticia de la boda de Andrés y Valentina y le muestra su tristeza por cómo pueda afectarle a ella esto y que Andrés se distancie de ella definitivamente. Por su parte, Gabriel decide quemar los negativos de las fotografías de su mujer con Andrés y cuando Beatriz lo descubre se lo toma de mala manera. Por último, Hugo Brossard llama a Gabriel para hacerle un anuncio que hará tambalear la fábrica. Posteriormente Gabriel se presenta en casa de los De La Reina y les revela la decisión del francés de dejar de producir los perfumes De La Reina definitivamente.

Miguel ausculta a Fina

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras su conversación con Begoña, Andrés decidía sincerarse con Valentina y le revelaba el asunto de las fotografías. Tras ello, la dependienta decidía cancelar sus planes con él y le mostraba su malestar al ver que hace todo por y para su cuñada. Después, Andrés se encaraba a Gabriel dejándole claro que las fotografías no revelan nada y que siempre va a ayudar a Begoña.

Eduardo compartía con Manuela la propuesta de Roque de que le acompañe en su viaje por el mundo y le confesaba que no tiene del todo claro qué hacer porque para él su trabajo como chófer y trabajar para los De La Reina es como estar en su propia casa. Pero a su vez quiere aprovechar para pasar tiempo con su hijo. Y finalmente, Eduardo tomaba una decisión y le comunicaba a Roque que no le acompañará y ambos se despedían con un caluroso abrazo.

Fina empezaba a mostrar síntomas de agotamiento tras su última discusión con Marta por no haber acudido a la reunión. Y pese a todo, se negaba a tomarse un respiro. Tras verle con una crisis nerviosa, Bianca se preocupaba y le pedía que descanse y que acuda a un médico.

Pablo regresaba a casa y se llevaba una gran decepción al saber que su hermana Soraya finalmente no puede viajar a Toledo a visitarle. Mientras, Claudia también se confesaba con Manuela después de la reacción de Miguel al enterarse de toda la verdad sobre su vida y su tía intenta tranquilizarla.

En la cantina, Tasio le revelaba a Paula que en la carta que le ha escrito a Carmen rompía definitivamente con ella y le instaba a que haga su vida sin él. Algo que dejaba mucho más tranquila a la dependienta. Por su parte, Mabel decidía finalmente rechazar la cita con Salva para evitar que él se haga ilusiones.

Andrés acudía a ver a Begoña para revelarle su desencuentro con Gabriel y que ha conseguido que el chantaje se haya anulado al contarle toda la verdad a Valentina. Tras ello, Begoña decidía visitar a Valentina para aclararle la situación y dejarle claro que Andrés solo ha hecho las cosas para ayudarla y que él la ama. Después, Andrés se disculpaba con su pareja y le hacía una inesperada petición a Valentina: que se case con él. Por su parte, Gabriel y Begoña se enfrentaban cuando ella le pedía que le entregue los negativos de las fotografías con Andrés.