'Sueños de libertad' está de enhorabuena pues además de poderse disfrutar con éxito cada tarde en Antena 3 y Atresplayer así como en Disney+ y Movistar Plus, a partir de ahora también estará disponible en Netflix como ya sucede con sus rivales ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') después de la alianza histórica entre la plataforma y Atresmedia.

La serie producida por Diagonal TV se encuentra en un momento crucial en algunas de sus tramas con la operación de Pablo, los problemas entre Marta y Fina por la irrupción de Bianca, el plan de Beatriz para acabar con Begoña y las vicisitudes a las que se enfrentan los De La Reina en la fábrica.

Además, esta semana 'Sueños de libertad' incorpora a su reparto al actor Almagro San Miguel ('La Moderna'). El intérprete que dará vida a Hugo Brossard se une al elenco de esta tercera temporada junto a otros fichajes como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras su conversación con Begoña, Andrés decide sincerarse con Valentina y le revela el asunto de las fotografías. Tras ello, la dependienta decide cancelar sus planes con él y le muestra su malestar al ver que hace todo por y para su cuñada. Después, Andrés se encara a Gabriel dejándole claro que las fotografías no revelan nada y que siempre va a ayudar a Begoña.

Eduardo comparte con Manuela la propuesta de Roque de que le acompañe en su viaje por el mundo y le confiesa que no tiene del todo claro qué hacer porque para él su trabajo como chófer y trabajar para los De La Reina es como estar en su propia casa. Pero a su vez quiere aprovechar para pasar tiempo con su hijo. Y finalmente, Eduardo toma una decisión y le comunica a Roque que no le acompañará y ambos se despiden con un caluroso abrazo.

Fina empieza a mostrar síntomas de agotamiento tras su última discusión con Marta por no haber acudido a la reunión. Y pese a todo, se niega a tomarse un respiro. Tras verle con una crisis nerviosa, Bianca se preocupa y le pide que descanse y que acuda a un médico.

Pablo regresa a casa y se lleva una gran decepción al saber que su hermana Soraya finalmente no puede viajar a Toledo a visitarle. Mientras, Claudia también se confiesa con Manuela después de la reacción de Miguel al enterarse de toda la verdad sobre su vida y su tía intenta tranquilizarla.

En la cantina, Tasio le revela a Paula que en la carta que le ha escrito a Carmen rompía definitivamente con ella y le instaba a que haga su vida sin él. Algo que deja mucho más tranquila a la dependienta. Por su parte, Mabel decide finalmente rechazar la cita con Salva para evitar que él se haga ilusiones.

Andrés acude a ver a Begoña para revelarle su desencuentro con Gabriel y que ha conseguido que el chantaje se haya anulado al contarle toda la verdad a Valentina. Tras ello, Begoña decide visitar a Valentina para aclararle la situación y dejarle claro que Andrés solo ha hecho las cosas para ayudarla y que él la ama. Después, Andrés se disculpa con su pareja y le hace una inesperada petición a Valentina: que se case con él. Por su parte, Gabriel y Begoña se enfrentan cuando ella le pide que le entregue los negativos de las fotografías con Andrés.

Gabriel y Andrés en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio seguía los consejos de su padre y optaba por escribirle una nueva carta a Carmen. Eso sí, no para hacer lo que Damián deseaba que era tratar de recuperarla, sino para recomendarle que haga su vida sin él y poder pasar página. Después se la entregaba a Claudia para que se la hiciera llegar a su amiga y Paula se enteraba.

Marta descubría que Bianca ha pasado la noche en casa de Fina tras presentarse muy preocupada a primera hora de la mañana en casa de la fotógrafa tras no haber acudido a la reunión. Tras ello, la De La Reina se marchaba enfadada. Después Fina intentaba disculparse y aclarar las cosas con ella aunque parecía ser en balde.

Mabel decidía sincerarse con Pablo y le revelaba que ha roto su relación con Salva. Y Miguel anunciaba a su padre que el médico ha decidido darle el alta provocándole gran felicidad y más cuando descubría la sorpresa que le tienen preparada sus hijos con la vuelta de su hermana Soraya. Eso sí Miguel le pedía que disimule para evitar que Mabel se lleve un disgusto. Por su lado, Salva no se daba por vencido y trata de reconciliarse con Mabel y le pedía cenar en un restaurante y aunque tenía muchas dudas, ella terminaba aceptando la propuesta.

Begoña le hablaba a Beatriz del chantaje al que está sometiéndola Gabriel y la niñera intentaba convencerla para que no acepte y huya como pueda de su marido llegando incluso a animarla para que se vaya del domicilio conyugal. Pero de nada servía pues Begoña caía en las redes de su marido y le pedía a Digna al solicitarle que le devolviera el dinero que le entregó. Después, Andrés terminaba enterándose.

Con el fin de la huelga de transportistas en Francia, Gabriel recibía órdenes de Brossard para que la producción vuelva a la normalidad. Algo que tranquilizaba tanto a Marta como a Tasio. Mientras en la tienda, la venta de los perfumes franceses sigue muy por encima de la de los De La Reina. Paralelamente, Claudia se sinceraba con Miguel y le revelaba todos los detalles de su embarazo fallido y que en realidad era Tasio el padre, lo cual dejaba al doctor sin saber reaccionar.

Finalmente, Andrés se encontraba con Begoña y le revelaba que sabe lo que ha hablado con Digna y mostraba su preocupación por su estado y su cambio de parecer con respecto al dinero. La enfermera terminaba contándole todo el asunto del chantaje y las fotografías que les hicieron juntos.