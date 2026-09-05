'Sueños de Libertad', avance capítulo 642 del lunes 7 de septiembre: el chantaje de Gabriel a Begoña y el diagnóstico de Pablo

El equipo de 'Sueños de Libertad' sigue disfrutando de las vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales con la grave enfermedad de Pablo, la crisis de Marta y Fina por la irrupción de Bianca y el plan de Beatriz para deshacerse de Begoña.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', el regreso de Tasio a casa de los De La Reina provoca que Damián presione a su hijo para que encuentre el paradero de su mujer y le exige que haga lo que sea para convencer a Carmen de que vuelva a casa y retomen su matrimonio. Pero él le deja claro que su mujer no quiere perdonarle su escarceo con Paula.

En la tienda, Digna se interesa por las ventas y Valentina le confirma que los perfumes De La Reina siguen teniendo problemas y la mujer aprovecha para invitar a la dependienta a una cena informal junto a Andrés. Por su parte, Fina empieza a verse sobrepasada por los plazos para entregar el proyecto a Francesco y su trabajo en la campaña para los perfumes y Marta intenta ser flexible con ella. Pero después Bianca le sigue presionando para que se centre en Francesco y se olvide de la campaña publicitaria.

Beatriz monta en cólera tras ver a Gabriel con Begoña en un periódico y le amenaza con que si él no acaba con su relación, será ella quién acabe con la enfermera. Posteriormente, Digna se entera de los problemas de Begoña con Gabriel a través de Julia, que no duda en contarle la última discusión que ella misma presenció. Todo mientras Andrés los escucha y al ver su reacción, Digna le pide a su sobrino que no se entrometa en la relación de Begoña con su primo.

Roque hace una inesperada confesión a Eduardo al revelarle que ha decidido poner en venta la empresa de Federico y utilizar el dinero para poder viajar por el mundo y no desperdiciar su vida siguiendo los pasos de su padre. Además le pide que le acompañe en sus viajes. Por su parte, Paula empieza a darse cuenta de que no va a poder disfrutar de su relación con Tasio

Mabel tiene claro que no quiere volver con Salva. Mientras, el cantinero visita a Pablo y opta por no contarle que ha roto con su hija para no preocuparle. Y Claudia se da cuenta de que no le reveló a Miguel que el hijo que ella esperaba no era de Mateo sino de Tasio y empieza a preocuparse por lo que pueda pensar su novio de ella. Por su lado, Valentina le hace saber a Andrés que necesitan un sitio para poder dar rienda suelta a su pasión y Marta le ofrece que vayan a la casa de los montes.

Miguel anuncia los resultados del tumor de Pablo y le confirma que no hay nada que temer porque era benigno, lo cual es una buena noticia para los Salazar. Finalmente, Gabriel, tras la presión de Beatriz, decide chantajear a Begoña y le exige que el dinero que le entregó a Digna vuelva a sus cuentas o sino hará públicas sus fotos con Andrés y se las enseñará a Valentina y pueda acabar siendo denunciada por adulterio.

Valentina y Andrés

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo despertaba junto a Nieves y le anunciaba que si el diagnóstico de la enfermedad sale bien va a haber muchos cambios en sus vidas y que quiere disfrutar de más tiempo con su familia y que a partir de ahora ellos van a ser su prioridad. Por otro lado, su hermana Soraya ponía en contacto para interesarse por él.

Gabriel seguía enfrentándose a Begoña por seguir enamorada de Andrés y no dudaba en malmeter al asegurar que esa obsesión va a acabar con ella. Julia, que cada vez es más consciente de las discusiones entre ellos, no dudaba en defender a su madre tras presenciar su último gran enfrentamiento. Tras ello, Begoña intentaba tranquilizar a su hija. Después, Begoña visitaba a Gabriel para tratar de llegar a un acuerdo para que sus hijos crezcan en un hogar tranquilo.

Damián compartía con Digna y Andrés el plan de Tasio de alterar la producción de la fábrica a espaldas de Gabriel. Algo que a todos les preocupaba por lo que podría hacer el abogado si se daba cuenta y por ello trataban de hacer recapacitar a Tasio para que de marcha atrás. Y aunque él seguía en sus trece terminaba haciendo caso a su hermano.

En la cantina, Salva apoyaba a Mabel ante estos duros momentos y le dejaba claro que pese a su ruptura puede seguir contando con él para lo que necesite. Paralelamente, Miguel y Mabel urdían un plan para conseguir que Pablo esté feliz y trataban de conseguir que su tía y su padre se reencuentren y hagan las paces.

Francesco, el marchante de arte que conoce Bianca, no parece estar muy satisfecho con el trabajo de Fina pero la fotógrafa le solicitaba una nueva oportunidad para demostrarle de lo que es capaz. Posteriormente, Bianca se ponía en contacto con el marchante para agradecerle su gesto y después trataba de complicar las cosas entre Fina y Marta presionándola para que se centre en su trabajo y deje a un lado la campaña de la fábrica.

Por su parte, Eduardo seguía tratando de recuperar el tiempo perdido junto a Roque y rememoraba junto a él sus años viajando por el mundo. Y finalmente, Gabriel le dejaba claro a Beatriz que no va a pedir la nulidad matrimonial. Algo que a ella no le hacía ninguna gracia y no dudaba en amenazar con utilizar las fotografías de su mujer con Andrés pero él le devolvía el golpe advirtiéndola con denunciarla por asesinato.