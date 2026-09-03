'Sueños de Libertad', avance capítulo 641 del viernes 4 de septiembre: el cruce de amenazas de Gabriel y Beatriz en la serie de Antena 3

El equipo de 'Sueños de Libertad' sigue disfrutando de las vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales con la operación de Pablo debido al cáncer que padece, la crisis de Marta y Fina por la irrupción de Bianca y el plan de Beatriz para acabar con Begoña, entre otras tramas.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo despierta junto a Nieves y le anuncia que si el diagnóstico de la enfermedad sale bien va a haber muchos cambios en sus vidas y que quiere disfrutar de más tiempo con su familia y que a partir de ahora ellos van a ser su prioridad. Por otro lado, su hermana Soraya se ha puesto en contacto para interesarse por él.

Gabriel sigue enfrentándose a Begoña por seguir enamorada de Andrés y no duda en malmeter al asegurar que esa obsesión va a acabar con ella. Julia, que cada vez es más consciente de las discusiones entre ellos, no duda en defender a su madre tras presenciar su último gran enfrentamiento. Tras ello, Begoña intenta tranquilizar a su hija. Después, Begoña visita a Gabriel para tratar de llegar a un acuerdo para que sus hijos crezcan en un hogar tranquilo.

Damián comparte con Digna y Andrés el plan de Tasio de alterar la producción de la fábrica a espaldas de Gabriel. Algo que a todos les preocupa por lo que podría hacer el abogado si se da cuenta y por ello tratan de hacer recapacitar a Tasio para que de marcha atrás. Y aunque él sigue en sus trece termina haciendo caso a su hermano.

En la cantina, Salva apoya a Mabel ante estos duros momentos y le deja claro que pese a su ruptura puede seguir contando con él para lo que necesite. Paralelamente, Miguel y Mabel urden un plan para conseguir que Pablo esté feliz y tratan de conseguir que su tía y su padre se reencuentren y hagan las paces.

Francesco, el marchante de arte que conoce Bianca, no parece estar muy satisfecho con el trabajo de Fina pero la fotógrafa le solicita una nueva oportunidad para demostrarle de lo que es capaz. Posteriormente, Bianca se pone en contacto con el marchante para agradecerle su gesto y después trata de complicar las cosas entre Fina y Marta presionándola para que se centre en su trabajo y deje a un lado la campaña de la fábrica.

Por su parte, Eduardo sigue tratando de recuperar el tiempo perdido junto a Roque y rememora junto a él sus años viajando por el mundo. Y finalmente, Gabriel le deja claro a Beatriz que no va a pedir la nulidad matrimonial. Algo que a ella no le hace ninguna gracia y no duda en amenazar con utilizar las fotografías de su mujer con Andrés pero él le devuelve el golpe advirtiéndola con denunciarla por asesinato.

Tasio y Paula en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo despertaba de la operación, que parece haber salido sin ningún tipo de complicación para él. Pero todavía no se sabe si el tumor era maligno o benigno y antes de saber nada, Salazar no dudaba en preguntarle a su hijo cuánto tiempo de vida le quedaría si fuera maligno, y el médico le revelaba que entre 1 y 5 años de vida. Después, Miguel le hacía una petición a Claudia: que le acompañe a ver a su padre al hospital.

Tasio compartía con Paula que ya no van a poder alquilar ningún piso para poder vivir juntos porque Damián le ha pedido que vuelva a vivir a su casa. Un cambio que rompía a la joven, que se marchaba enfadada con él. Después Tasio hablaba con Marta para contar con su aprobación antes de regresar a la casa familiar.

Gabriel confrontaba a Begoña, le mostraba las fotografías junto a Andrés y no dudaba en amenazarla con enseñar las instantáneas a toda la familia. Ella le reconocía que sigue enamorada de Andrés y ante los llantos de Juanito, Julia les interrumpía. Pero Beatriz seguía adelante con su maquiavélico plan para conseguir que Gabriel se aleje definitivamente de Begoña y se eche a sus brazos.

Bianca volvía a mover ficha con Fina tras escucharla hablar de cómo está tan ilusionada al trabajar junto a Marta en la nueva campaña publicitaria, y no dudaba en hacerle ver como Marta le está poniendo en peligro. Tras ello, la pintora hacía una misteriosa llamada pues tiene un as en la manga en su venganza contra la De la Reina.

Roque seguía con muchas dudas sobre que hacer con su vida pues no parece tener muy claro que quiera seguir con el legado de Federico ahora que ha descubierto toda la verdad. Y tras hablar con Eduardo, optaba por reunirse con Damián, que no dudaba en aconsejarle y trataba de convencerle de que luche y siga al frente de la empresa que fundó su tío.

Gabriel optaba por no enseñarle por ahora a Andrés las fotografías con Begoña. Y después, Beatriz le hacía una inesperada propuesta a Gabriel: que solicite la nulidad matrimonial utilizando dichas instantáneas. Por último, Tasio se instalaba de nuevo en la casa de los De La Reina y proponía a su padre llevar a cabo un plan para favorecer los productos De La Reina frente a los franceses a espaldas de Gabriel.