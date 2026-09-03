El público dicta sentencia al estreno de 'La Mesa' con Cristina Pardo en Antena 3: muchos coinciden y hay una crítica repetida

Antena 3 ha estrenado este miércoles 2 de septiembre 'La Mesa', su nuevo programa de actualidad y entretenimiento para el prime time con Cristina Pardo como presentadora y producido por Buendía Estudios. Con él, la periodista da el salto a las noches de la cadena principal tras dejar La Sexta después de 20 años.

Con 'La Mesa', Antena 3 pone en marcha un programa semanal en directo que combina actualidad, grandes personajes, conversación y entretenimiento. El formato, que busca otra manera de hablar sobre lo que sucede, tomará como punto de partida la actualidad para abordar las cuestiones que marcan la agenda del día a través de las noticias, sus protagonistas y las historias que permiten entender qué está pasando y cuál es su impacto en la sociedad.

'La Mesa' gira en torno a su propia mesa, que no sólo vertebra el plató del programa, sino que es una herramienta narrativa de primer orden sobre la que se articulan los contenidos y los invitados. Un elemento que a su vez, permite, a través de su propia pantalla, introducir imágenes, descubrir datos o cruzar versiones contrapuestas. Además, el formato se organiza en torno a cuatro mesas con diferentes temáticas, pero unidas entre sí.

"Hola, ¿qué tal? Sean indulgentes, que estoy un poco nerviosa. Estamos en directo y estamos en Antena 3 y no lo digo por ustedes, que seguro que lo tienen claro, sino por mí, porque llevaba 20 años viviendo en otro piso y ahora me he cambiado aquí. ¿Qué se van a encontrar aquí? Pues lo importante y lo frívolo, porque al final todo ocurre en torno a una mesa. La familia, los amigos o las negociaciones políticas cada vez menos, porque los políticos no se hablan. La Mesa será mi Kitt, mi coche fantástico y también será el suyo y a veces hará cosas con las que no estoy de acuerdo o no me espero", ha empezado diciendo Cristina Pardo. "Nuestra pretensión es contarles la actualidad de manera sencilla y entretenida. Bienvenidos a 'La Mesa'", ha añadido.

📺 Así da la bienvenida @cristina_pardo a este nuevo espacio de información y actualidad que es #LaMesaEstreno en @antena3com



😍👏🏻 ¡Menudo comienzo!



Directo ▶ https://t.co/ihEPFsNMiq pic.twitter.com/m96CRgQLwK — La Mesa (@LaMesa_A3) September 2, 2026

En la primera mesa de debate, Cristina Pardo ha contado con Vicente Vallés, el director de 'Antena 3 Noticias 2' para analizar lo sucedido en Ceuta junto al abogado Javier Nart y ex diputado de Renovar Europa en el Parlamento Europeo, la periodista de El País Irene Dorta e Iván Redondo, consultor político y quién fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en su primera legislatura.

Posteriormente, Cristina Pardo ha dado la bienvenida a 'La Mesa' a Carlos Alsina. El locutor de Onda Cero se ha convertido en el primer invitado en ser entrevistado en el programa después de haber decidido dar un paso atrás y dejar el bloque principal del magacín matinal centrado en la actualidad en manos de Rafa Latorre y mantenerse al frente de la parte de entretenimiento.

El veredicto de la audiencia a 'La Mesa' con Cristina Pardo

El estreno de 'La Mesa' ha generado interés en las redes sociales donde muchos espectadores se han manifestado y han dado su opinión sobre el nuevo programa de Cristina Pardo. Para empezar, una de las quejas más repetidas ha sido hacia el horario, pues aunque estaba anunciado para las 23:00 horas, el programa no ha arrancado hasta las 23:18 horas.

"Antena 3 tiene un serio problema con sus programas nocturnos. Llevas todo el verano promocionando un nuevo programa y los estrenas a las 23:20h y con un bloque eterno de publi previo tras un refrito. El poder de Motos es un lastre para todos los que le suceden", ha expresado el crítico de televisión David Vidal.

"Nunca entenderé lo de empezar los programas a las 23:30 y más cuando llevan todo el verano echando El Hormiguero repetido. Si 'La Mesa’ va a tener poco éxito, empezando a esas horas más", ha añadido otro usuario en ese mismo sentido.

Antena 3 tiene un serio problema con sus programas nocturnos. Llevas todo el verano promocionando un nuevo programa y los estrenas a las 23:20h y con un bloque eterno de publi previo tras un refrito.



El poder de Motos es un lastre para todos los que le suceden.#LaMesaEstreno — David Vidal (@davidalsol) September 2, 2026

Nunca entenderé lo de empezar los programas a las 23:30 y más cuando llevan todo el verano echando El Hormiguero repetido. Si #LaMesaEstreno va a tener poco éxito, empezando a esas horas, más. https://t.co/rqfBxv9pSq — Javier (@javibujidos) September 2, 2026

#LaMesaEstreno Si anunciáis que el programa comienza a las 23:00 y finalmente lo hace a las 23:19... empezáis mal.

Para los que tenemos que levantarnos a las 6:00... complicado.

Una pena. Tiene buena pinta pero el horario no ayuda. — rauldocumenta (@rauldocumenta) September 2, 2026

Echando un ojo a la #LaMesaEstreno. No pinta mal, pero habría cuidado un poco más el estreno. Lanzarlo 20 minutos más tarde de la hora anunciada (que ya es tarde de por sí) y después de una repetición de #ElHormiguero... Hay cosas que no entiendo. Ellos sabrán. 🤷🏻‍♂️ — Miguel Ángel 📺🚢 (@MiguelAngel_RB) September 2, 2026

Por lo demás, parece que a buena parte de la audiencia este nuevo formato de actualidad de Antena 3 ha convencido. "Nuevo programa en Antena 3. Hoy se estrena 'La Mesa' con Cristina Pardo de moderadora dirigiendo el contenido, con una mesa de invitados muy espectacular y equilibrada. Esa mesa de opiniones e ideas es el claro ejemplo a seguir de más de algunos programas", ha destacado un espectador.

"Muy pocos minutos desde que ha comenzado 'La Mesa' y ya estoy enganchada" o "tiene muy, muy buena pinta" han sido otros de los comentarios que se han podido leer en "X".

Nuevo programa en Antena 3.

Hoy se estrena #LaMesaEstreno con @cristina_pardo moderadora dirigiendo el contenido con una mesa de invitados muy espectacular y equilibrada

Esa mesa d opiniones e ideas es el claro ejemplo a seguir de más de algunos programas

Os deseo mucha suerte‼️ — RoberTorralba (@TvRober) September 2, 2026

Pues me está gustando #LaMesaEstreno. Creo que puede ser buen producto para el nicho de público conservador que no quiere ver debates con Iker Jiménez, Calabrés o Eduardo Inda echando espuma por la boca. Mi única duda es si a estas alturas queda alguien moderado en la derecha. — Noé Guzmán (@n_guzman) September 2, 2026

Lo muchísimo que se agradece ver un programa de actualidad así de sosegado, sin grafismos ni sintonías alarmistas. Qué descanso sonoro y visual! 🧘🏻‍♂️



Pero desgraciadamente no creo que esto funcione, porque a la gente le va más la movida y el ruido. Pero un 10 para #LaMesaEstreno pic.twitter.com/Hn2LHzejsM — televisivok (@televisivok) September 2, 2026

Pues el arranque con LA MESA con vida propia me ha parecido un SUPER PUNTAZO y bastante original. https://t.co/vEzDCdYuN8 — Adrián Vega 📺 (@AdrianVegaTV) September 2, 2026

He flipado con la calidad de imagen de #LaMesaEstreno



Tiene una fotografía y una realización más propias de una serie que de un programa político en directo. — M 📺 (@casasola_89) September 2, 2026

Hay que reconocerle a @atresmediacom que eleva el nivel la televisión privada en España.



Cada plató es original, sin reciclajes. Innova en formatos. Se deja pasta.



A años luz de @mediasetcom. #LaMesaEstreno — otex (@nototex) September 2, 2026

Tiene muy muy buena pinta #LaMesaEstreno — B.L.Jn (@B_L_Jn) September 2, 2026

#lamesaEstreno. Me gustan lo invitados, vamos a ver.

Y la presentadora. — pati (@pati53570541) September 2, 2026

#LaMesaEstreno

Gran mesa de tertulianos y presentadora @cristina_pardo

Por España!!🇪🇦contar todo como es — Arantxa🇪🇦 (@Arantxa42149417) September 2, 2026

#lamesaestreno me declaro fan del formato y de poder ver a Iván Redondo (sin despreciar para nada a Vicente Vallés y a los otros dos invitados) en directo. Enhorabuena. — uɐıɹpɐ (@adriansevs_) September 2, 2026

Muy pocos minutos desde que ha comenzado #LaMesaEstreno y ya estoy enganchada — M (@MarinaSiete7) September 2, 2026

Aunque también algunos seguidores han cuestionado la poca originalidad de la televisión al contar con otro formato que habla de actualidad política. "Pero este es el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid, pero en Antena 3. Qué falta de ideas, viva la diversidad en la televisión nacional", ha defendido un usuario.

La puesta en escena e idea de ‘La mesa’ es buena, pero no sé hasta qué punto otro espacio de actualidad y política va a tener tirón… y más por la noche cuando todos queremos desconectar con cosas más entretenidas.#LaMesaEstreno pic.twitter.com/4cxuk1n2kp — Berto Molina (@BertoMolina) September 2, 2026

El programa de estreno arrancando con más de lo mismo que otras cadenas #LaMesaEstreno pic.twitter.com/CYSQgLOfT3 — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) September 2, 2026

#lamesaestreno jodooo pero este es el programa de @AntonioRNaranjo de @telemadrid pero en @antena3com, que falta de ideas…. Viva la diversidad en la TV nacional — Daniel Andrés (@dacorsin) September 2, 2026

#LaMesaEstreno esperaba más. Una decepción 😞. Falta pluralidad periodistica. No ex políticos.

Hubiera sido una mesa brillante Alsina, Vallés, Gabilondo, Jon Sintiaga por ejemplo — may (@maysanfer) September 2, 2026

2 programas máximo le doy#LaMesaEstreno — Bufo Pintor (@bufopintor) September 2, 2026

#Lamesaestreno Vaya batiburrillo de programa, no? — Miguel Ángel (@mamm_2107) September 2, 2026

Mira que #LaMesa tenía un potencial tremendo de ser un programa buenísimo, pero es que no. No está bien hecho. #LaMesaEstreno — M4rte🤍🇪🇦 (@M4rtee_7) September 2, 2026