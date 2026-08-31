Las claves de 'La Mesa', el nuevo programa de Cristina Pardo en Antena 3: Sus dos primeros invitados y cuatro mesas temáticas

Atresmedia ha presentado este lunes 'La Mesa', su nuevo programa de actualidad para el prime time de los miércoles y que supondrá el salto de Cristina Pardo a la cadena tras abandonar La Sexta después de 20 años. En la rueda de prensa, a la que ha asistido El Televisero, se han ofrecido todas las claves de este formato producido por Buendía Estudios ('Y ahora Sonsoles').

Con 'La Mesa', Antena 3 pone en marcha un programa semanal en directo que combina actualidad, grandes personajes, conversación y entretenimiento. El formato, que busca otra manera de hablar sobre lo que sucede, tomará como punto de partida la actualidad para abordar las cuestiones que marcan la agenda del día a través de las noticias, sus protagonistas y las historias que permiten entender qué está pasando y cuál es su impacto en la sociedad.

En la presentación del programa, Luz Aldama, la directora de programas de actualidad de Atresmedia, ha celebrado que por fin Antena 3 vuelve a apostar por un programa de actualidad para su prime time. "Estamos en un momento de mucha actualidad y Antena 3 pedía a gritos un programa como 'La Mesa'", ha empezado diciendo. "Cuando empezamos a pensar el programa nos hicimos una pregunta imprescindible, que era ¿qué podemos ofrecer a las 23:15 horas a un espectador que ya sabe todo porque ha visto los informativos? No vale con contar lo mismo ni sentar a las mismas cuatro personas en la mesa, para repetir la misma discusión que el espectador lleva escuchando todo el día", ha seguido señalando la directiva.

"Queremos estar pegados a la actualidad, pero 'La Mesa' es mucho más que política. Queremos que a lo largo de las 2 horas y media que durará el programa haya espacio para pasarlo bien y tener también otras historias y otro tono. Y por eso queríamos contar con Cristina. Necesitábamos a alguien con su experiencia en actualidad y directo pero también a esa otra Cristina natural, irónica y con mucho sentido del humor. Necesitamos a las dos Cristinas", ha añadido la directiva.

🔮 "Manifiéstate... Que no, que esto es Antena 3."



📺 #LaMesa con @cristina_pardo, gran estreno el próximo miércoles 2 de septiembre a las 23:00h en @antena3com. pic.twitter.com/VFtSFeXxeu — La Mesa (@LaMesa_A3) August 30, 2026

Por su parte, Belén García, la directora de 'La Mesa', ha explicado varios detalles clave sobre la dinámica del programa. "La Mesa irá cambiando el ritmo del programa y los cambios de contenido y de personajes. Va a haber conversaciones inesperadas entre personas muy distintas y entrevistas para escuchar a personas de forma más calmada y divertida. También va a haber humor y vamos a intentar que haya un hilo conductor. Y que 'La Mesa' sea la mosca cojonera y nos diga cuando hay que ir cambiando de tema y de ritmo", ha añadido.

Mientras, Cristina Pardo ha querido dejar claro desde el principio cuál es su objetivo con 'La Mesa'. "Yo creo que el tono de este programa tiene que ser distinto, porque siempre he dicho que creo en el rigor pero no en el rigor mortis. Me parece que la actualidad está súper desagradable y para nosotros es un reto contarla de manera sencilla y entretenida para que la gente no tenga la sensación de que vamos a morir en cinco minutos. Voy a intentar que sea un programa entretenido", ha confesado la presentadora.

Y con respecto a los invitados que pasarán por 'La Mesa', Cristina Pardo ha reconocido que "nunca he estado en un programa en el que vengan invitados tan potentes". "Estoy exultante porque además creo que la gente quiere venir y creo que eso es una buena señal y voy a poder conocer a gente muy conocida y muy diferente", ha añadido al respecto.

Asimismo, sobre los colaboradores que participarán en 'La Mesa', Belén García ha asegurado a la pregunta de El Televisero que no habrá rostros fijos que participen semanalmente. "Lo mejor de este programa es que no hay colaboradores fijos. Para la primera mesa pegada a la actualidad habrá sobre todo expertos y gente que no está en los programas diarios. Será gente muy reconocida y reconocible pero queremos dar otro punto de vista", ha aclarado la directora.

Belén García, Cristina Pardo y Luz Aldama en la presentación de 'La Mesa'

Carlos Alsina y Vicente Vallés, primeros invitados de 'La Mesa'

'La Mesa' no será una tertulia habitual ni una sucesión de entrevistas, sino un espacio en directo con vida propia, abierto a diferentes ángulos y miradas, riguroso y en el que se combinarán información y entretenimiento, contando con una amplia lista de colaboradores sin periodicidad fija y seleccionados en función de la actualidad y las temáticas.

'La Mesa' gira en torno a su propia mesa, que no sólo vertebra el plató del programa, sino que es una herramienta narrativa de primer orden sobre la que se articulan los contenidos y los invitados. Un elemento que a su vez, permite, a través de su propia pantalla, introducir imágenes, descubrir datos o cruzar versiones contrapuestas. Además, el formato se organiza en torno a cuatro mesas con diferentes temáticas, pero unidas entre sí: