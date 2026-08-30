Antena 3 va más allá con Cristina Pardo y su claro dardazo a Iker Jiménez y 'Horizonte' en la nueva promo de 'La Mesa'

Solo quedan tres días para que Antena 3 estrene 'La Mesa', su nuevo programa de actualidad con Cristina Pardo como presentadora y que supondrá el debut de la periodista en el prime time de la cadena principal tras abandonar La Sexta después de 20 años formando parte del canal.

Y este domingo, Antena 3 ha sorprendido con una nueva promo que lanza un velado dardo al que hasta ahora muchos veían como el claro enemigo de 'La Mesa': 'Horizonte'. Y es que desde que se conoció la apuesta por este formato de actualidad se habló de un posible enfrentamiento entre el espacio de Cristina Pardo y el que conduce Iker Jiménez en Cuatro.

Finalmente, por ahora parece que Cristina Pardo evitará su lucha con 'Horizonte' pues se emitirá en el prime time de los miércoles y no en el de los jueves. No obstante, no sería descartable que Mediaset emitiera alguna edición especial del programa que conducen Iker Jiménez y Carmen Porter en la tercera noche de la semana aprovechando que se ha quedado con un hueco vacío tras el fin de 'Viajeros Cuatro'.

En este anuncio que ha lanzado la cadena de Atresmedia se ve a Cristina Pardo sentándose en la mesa en la que se desarrollará su programa. De repente, la presentadora coge una taza dada la vuelta y con los ojos cerrados pronuncia "manifiéstate" mientras intenta hacer la ouija para hablar con algún fantasma. "Que no, esto es Antena 3", termina diciendo con sorna la presentadora.

En un primer momento, la cuenta oficial del programa además utilizó el mensaje "en este plató no hay sitio para fantasmas, esto es Antena 3" aunque posteriormente lo borró y lo volvió a publicar cambiando ese mensaje por la frase que utiliza la propia Pardo en la promo. Un claro dardazo a Iker Jiménez pues después de años dedicándose a un programa como 'Cuarto milenio' centrado en ovnis, fantasmas y temas esotéricos ahora además lo compagina con un formato de actualidad diario como 'Horizonte'.

🔮 "Manifiéstate... Que no, que esto es Antena 3."



📺 #LaMesa con @cristina_pardo, gran estreno el próximo miércoles 2 de septiembre a las 23:00h en @antena3com. pic.twitter.com/VFtSFeXxeu — La Mesa (@LaMesa_A3) August 30, 2026

Así será 'La Mesa'

Cada semana, el programa tomará como punto de partida la actualidad para abordar las cuestiones que marcan la agenda del día a través de las noticias, sus protagonistas y las historias que permiten entender qué está pasando y cuál es su impacto en la sociedad. Y todo bajo la premisa de que hay otra manera de hablar sobre lo que sucede.

Por eso, 'La Mesa' irá más allá del simple relato, buscando sentar a quienes están dentro de las noticias, realizando preguntas y escuchando para buscar lo que hay tras ellas. La información y el rigor convivirán con la conversación y la cercanía que, junto a la espontaneidad y el sentido del humor de Cristina Pardo, darán tono al programa.

Y es que 'La Mesa' no será una tertulia habitual ni una sucesión de entrevistas, sino un espacio en directo con vida propia, abierto a diferentes ángulos y miradas, riguroso y en el que se combinarán información y entretenimiento.