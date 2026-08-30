Jesús Cintora oye a Marcos de Quinto decir que van a cerrar RTVE y su réplica en 'Malas Lenguas Noche' escocerá a más de uno

En la edición de 'Malas Lenguas Noche' de este sábado, 29 de agosto, Jesús Cintora ha tirado de ironía para responder a la última amenaza de Marcos de Quinto. El exdiputado de Ciudadanos ha vuelto a amenazar con cerrar radiotelevisión española, asegurando que es su única aspiración política a día de hoy. Algo que ha reiterado en anteriores ocasiones.
Este mismo sábado, varias embarcaciones han salido de la Costa del Sol rumbo a Ceuta con la finalidad de tender un puente humano entre las dos orillas del Estrecho. Bajo el nombre de 'Armada de la Solidaridad' uno de sus promotores ha sido, precisamente, Marcos de Quinto. Hasta allí se ha desplazado el reportero de 'Malas Lenguas' Arnau Martínez, para hacerle algunas preguntas.
Antes de dar paso al vídeo, Jesús Cintora ha lanzado un primer dardo al empresario: "Marcos de Quinto que ha ido diciendo que va a juntar 100 barcos a Ceuta, no he visto tantos ni mucho menos, y que quiere cerrar TVE. Lo que cerró es Ciudadanos, Marcos de Quinto", le ha recordado el presentador de TVE.
Acto seguido, el programa nocturno de La 2 emitía la pieza en la que Arnau Martínez entrevistaba al expolítico. Nada más ver el micrófono de 'Malas Lenguas', Marcos de Quinto ha dejado claro su única aspiración en la vida: "Yo no tengo ningún tipo de aspiración política, la única que tengo es que me nombren director general de RTVE para cerrarla en tres meses".
Además, ha atacado al Gobierno por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta: "Lo curioso es que no haya una fragata del ejército y que, sin embargo, para Gaza, la ministra de defensa mandó una fragata". A la pregunta del reportero sobre si no cree que se esté cometiendo un genocidio en Gaza, él ha sido claro: "No se está cometiendo un genocidio en la franja de Gaza".
El dardazo de Jesús Cintora a Marcos de Quinto tras amenazar con cerrar RTVE
Tras la emisión de la pieza informativa, Jesús Cintora ha vuelto a tomar la palabra para ponerle los puntos sobre las íes: "Radiotelevisión española es la radio televisión de todos y no va a cerrar, por más que amenace gente como Marcos de Quinto. Lo que acabó como acabó es Ciudadanos". Javier Aroca le ha dado la puntilla al recordar, con ironía, que "a Ciudadanos en Ceuta les votó muy poca gente, alguna sabiduría tienen que tener los ceutís".
"Este tío es un cantamañanas, ¿sí o no? Pregunto de forma abierta", formuló el presentador a sus colaboradores. David Álvaro era el primero en contestar: "Yo nunca llamo cantamañanas a nadie en mi vida personal y menos ahora que hay un montón de cámaras y a un señor que no conozco de nada. Pero cuando das pie que una situación como la de Ceuta deje un agujero comunicativo tan grande como el que se ha dejado, das pie a que ese agujero lo llenen personajes".
Por su parte Gonzalo Miró considera que "el problema no es que sea un cantamañanas, el problema es que su mensaje alguien se lo puede creer. Parece una broma de ciencia ficción que este hombre vaya con el folletín en la mano y un yate a decir que va a defender Ceuta, es un disparate". Tras contemplar una surrealista escena en la que Marcos de Quinto se tomaba una cerveza mientras era entrevistado por los medios de comunicación, Jesús Cintora le cambió el nombre por "Marcos de Tercio".
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.