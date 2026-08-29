La audiencia dicta sentencia a la nueva promo de 'Rueda la Letra' con 'El Rosco' y el veredicto es generalizado

Telecinco está haciendo muchísimo ruido con la última promo de 'Rueda la Letra'. El concurso que contendrá 'El Rosco', la prueba más icónica y magnética de la televisión, ha mostrado las primeras imágenes del programa de estreno, grabado el pasado 26 de agosto. Y lo que se ha visto no ha dejado indiferente a nadie. No es para menos.

En el spot se desvela quiénes serán los dos primeros concursantes que se enfrentarán al legendario reto del abecedario circular. Se trata de Fran González y Lilit Manukyan, dos leyendas de 'Pasapalabra' muy reconocidas por el público. Los dos regresarán a la pantalla tras pasar por otros espacios culturales para inaugurar la nueva etapa de 'El Rosco' en la cadena de Mediaset.

A su vez, en la pieza promocional, que abunda en la reivindicación de lo "original", se enseña en su totalidad el plató que se ha construido en estos meses para albergar 'Rueda la Letra'. Un estudio considerablemente amplio y con un set exprofeso para disputar 'El Rosco'; apreciándose algunos elementos muy visuales que otorgarán mayor épica al juego más mediático de la TV.

🔠 Fran González y Lilit Manukyan, primeros concursantes de #RuedaLaLetra que se enfrentarán a un bote inicial de 200.000€



Los primeros invitados: Miguel Ángel Muñoz, Samantha Vallejo-Nágera, Iván Sánchez y Laura Sánchez



Muy pronto, estreno en @telecincoes con Carlos Sobera pic.twitter.com/QI07L6q2UI — Mediaset España (@mediasetcom) August 28, 2026

Este área, que se ha exhibido por primera vez en la promo en cuestión, ha causado verdadera sensación positivamente hablando. De hecho, quienes juzgaron antes de tiempo han rectificado su valoración y han aplaudido la gran y sorprendente apuesta de Telecinco por el decorado.

Pues puntito en la boca con el plató la verdad, el hecho de que la pantalla se abra para el rosco me parece un PUNTAZO https://t.co/LCGRbn0pzb — Adrián Vega 📺 (@AdrianVegaTV) August 28, 2026

#RuedaLaLetra de Telecinco ya tiene a sus primeros concursantes: Fran González y Lilit Manukyan, dos míticos de concursos televisivos



Me ha sorprendido para bien la zona del plató donde se realiza el antiguo Rosco.



Habrá que verlo en acción… pic.twitter.com/SVVgyltUNQ — M 📺 (@casasola_89) August 28, 2026

Pues me han callado la boca con esta promo. Han enseñado el plató, que es maravilloso, y a los dos primeros concursantes, que son viejos conocidos del formato original. pic.twitter.com/VLwyeMT0Ue — 🫶🏼 (@realitysdetv) August 28, 2026

Pues el plató es muy bueno, lo crucificasteis demasiado rápido en la primera promo.



Y ojo porque todo en esta promo me luce que la estrategia va a ser despistar al público, porque real que parece estar viendo Pasapalabra jajaja https://t.co/rW9KOy8uqQ — Carlos (@carlos_tunas) August 28, 2026

Pues la promo es un gran sí https://t.co/Sg9glgrI9E — Óscar Abuín (@oscaarabuin) August 28, 2026

El estreno de el concurso #RuedaLaLetra en Telecinco pinta demasiado bien.



Puede ser que después de mucho tiempo les salga una JUGADA maestra que les haga recuperar gran parte de la audiencia que un día perdieron… pic.twitter.com/C3npRZiuHC — comentemoslo 🎪 (@comentemoslo) August 28, 2026

La verdad que Mediaset por fin currándose un decorado. pic.twitter.com/bM0dUOF7ax — Íñigo (@inigojouron) August 28, 2026

Esta promo sí. Esto sí nos recuerda a Pasapalabra y al mítico rosco.



Y menos mal que Antena 3 había hecho contrato a los participantes míticos de Pasapalabra... https://t.co/CloTM1RdZD — 🔻 (@lopeziboristas) August 28, 2026

Oye este plato es otra cosa…. Está bastante bien, y la promoción también ha mejorado con respeto a la última #ruedalaletra https://t.co/zgddGdKCuA — Samuel (@Samuverso_22) August 28, 2026

Sin embargo, además de elogios, ha suscitado un sinfín de comentarios comparando 'Rueda la Letra' con 'Pasapalabra'. Todavía no se ha asistido al programa de estreno para opinar con fundamento, pero este anuncio de apenas 20 segundos de duración ha sido suficiente para que muchos se lancen a señalar en tromba que el nuevo concurso ideado por Telecinco es un "calco" del de Antena 3.

Si bien, una parte del plató evoca completamente al formato conducido por Roberto Leal: la estructura, la disposición del público y las gradas, las pantallas rectangulares… Además, en uno de los clips se descubre que 'Rueda la Letra' también integrará su propia prueba musical como 'Pasapalabra'. Por su parte, la línea gráfica también guarda similitudes.

En conclusión, pareciera que en Telecinco han jugado deliberadamente a aproximar 'Rueda la Letra' a 'Pasapalabra', siempre con el visto bueno de su departamento jurídico, para que la audiencia encuentre puntos de enlace claros y para resultar provocativos y dar que hablar como así está ocurriendo.

Es literamente PASAPALABRA jajajaja Va a estar interesante ver como compiten. ¿La gente será fiel a Roberto o se irá con Sobera?

Empieza interesante la temporada televisiva.

Es el nuevo: Splah VS Mira quien Salta (pero aquí uno de los dos Pasaplabras está asentado) #Audiencias https://t.co/70F4ebO4zT — Iván (@ivn_prieto) August 28, 2026

Viejos conocidos de concursantes para el primer #RuedaLaLetra. Y el plató no pinta mal, muy Pasapalabra de siempre. pic.twitter.com/4vHEXKhEXN — Lázaro 🌍🌎🌏 (@Eurolazaro) August 28, 2026

Dos históricos de Pasapalabra, van a por todas. Justo pensé en Lilit como posible concursante. Y el plató mucho mejor de lo esperado en acción 🔥



Ahora, el plagiazo es descaradísimo 🤣 https://t.co/IJtGogzeq2 — Paco Martín-Vázquez (@pacomvc_) August 28, 2026