Marta Gómez Montero se multiplica tras su polémica con Cintora: salta también a 'Espejo Público' como uno de sus nueve fichajes

Susanna Griso regresa el próximo lunes 31 de agosto a 'Espejo Público'. Lo hará con un especial desde Ceuta al igual que harán Ana Rosa Quintana o Iker Jiménez. El programa matinal de Antena 3 intensifica su apuesta por la información y los contenidos de actualidad en un curso de gran intensidad política y social con numerosos fichajes entre los que destaca el de Marta Gómez Montero, que amplía su escaparate en televisión tras su última polémica protagonizada con Jesús Cintora en 'Malas Lenguas Noche'.

Así, la colaboradora que hace unas semanas protagonizó un tenso momento con el presentador asegurando que prefería "comer mierda" antes que seguir sintiéndose humillada por él, y que posteriormente regresó con normalidad a 'Malas Lenguas', se suma ahora al equipo de colaboradores de 'Espejo Público'.

Lo que por ahora se desconoce es si el salto de Marta Gómez Montero al programa de Susanna Griso implicará su salida o no de 'Mañaneros 360' pues como ha verificado El Televisero no tendrá exclusividad. De hecho, la periodista ha participado este mismo jueves en el programa que ahora conduce Jesús Cintora en La 1 y sigue también acudiendo con asiduidad a 'Malas Lenguas'.

Marta Gómez Montero se suma a la tertulia de actualidad y política junto a la también periodista Eva Baroja, el filósofo y escritor Jorge Freire; y el juez Jesús Villegas. Los cuatro se incorporarán así a la mesa en la que ya participan Cándido Méndez, Susana Díaz, Jaime de los Santos, Eduardo Rubiño, Marcos de Quinto, Nicolás Redondo, Afra Blanco, Pilar Velasco, Cruz Sánchez de Lara ('El Español'), Pilar R. Losantos ('OKDiario'), Juan Fernández-Miranda ('El Confidencial'), Chema Crespo ('Público'), Casimiro García-Abadillo ('El Independiente'), Francisco Marhuenda ('La Razón') o Álvaro Nieto ('The Objective'), entre otros.

Dirigido por Jorge Gallardo, el tramo informativo de 'Espejo Público' volverá a reforzar el análisis político desde la mayor pluralidad posible. El programa contará con Lorena García como copresentadora y con los analistas de referencia que desgranarán la actualidad política que nos espera este curso. Además, el director de 'Más de Uno' en Onda Cero, Rafa Latorre, tomará el testigo de Carlos Alsina y será el rostro radiofónico del programa, conectando en directo para aportar sus análisis y valoraciones.

El magacín conducido por Susanna Griso seguirá pegado a la actualidad y a la información en directo a través de los whatsapps en directo de 'Chat Secreto ESp' y, como novedad, de las llamadas de 'El teléfono rojo ESp'. Entre las novedades también figura la incorporación de Rafael Martínez-Almeida a 'La mesa de los jóvenes', integrada por José Rubio, Javier Domínguez, Jon Echeverría, Hugo Pérez y Gonzalo de Grado.

Albert Rivera estrenará una nueva sección, 'Ciudadano Rivera', en la que analizará la actualidad política y acercará los temas complejos a la ciudadanía bajo la premisa de explicar las cosas de forma sencilla. Y Gonzalo Bans, a través de 'La pizarra de Gonzalo', divulgará conceptos complejos para hacerlos sencillos y comprensibles para toda la audiencia.

Más investigación y directo en el segundo bloque

El segundo bloque del programa con Alberto Díaz como director mantendrá a Miquel Valls y Gema López como copresentadores y se enfocará aún más en las cuestiones relacionadas con la actualidad reduciendo así a la mínima expresión las noticias del corazón. Juan Luis Cano y Beatriz de Vicente entran como fichajes de esta temporada, sumándose a una mesa integrada por Mariló Montero, Rubén Amón, Juan Soto Ivars, Ángel Antonio Herrera, Ana Iris Simón, José Peláez, Rosa Belmonte, Iñako Díaz Guerra, Isabel Rábago o Juan Diego Madueño.

Por su parte, Marta García-Aller, nueva directora de 'La Brújula' en Onda Cero, también estará presente todos los jueves en el segundo tramo.

La segunda parte del espacio se enfocará en salir a la calle para conocer la actualidad, priorizando los directos y realizando investigación a través de su equipo de reporteros, integrado por Raúl García, Javier Fuentes y Miguel Ángel Silva. Además, Nando Escribano aportará otra visión de la actualidad y las redes.