Sarah Santaolalla no nombra a Ana Rosa y Susanna Griso pero este dardo en TVE va para ellas: "Hay suficientes carroñeras"

José María Aznar se ha convertido en uno de los protagonistas de este jueves, 27 de agosto. El expresidente del Gobierno ha visitado Ceuta para mostrar su apoyo a su gente y, de paso, volver a arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis migratoria. Sobre esta visita se ha pronunciado Sarah Santaolalla este mismo jueves en 'Malas Lenguas' donde ha puesto de manifiesto su desacuerdo con lo que está ocurriendo.

Pese a seguir de vacaciones, la analista política ha continuado apareciendo prácticamente a diario en el programa vespertino conducido por Gonzalo Miró y Anne Ibarzabal en TVE. En esta ocasión ha conectado con el plató de 'Malas Lenguas' desde Teruel, desde donde ha dado su opinión sobre la polémica visita de José María Aznar a Ceuta. Además, ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo a Atresmedia y Mediaset por enviar a Susanna Griso, Iker Jiménez y Ana Rosa Quintana como reporteros para cubrir cuanto está sucediendo en la ciudad.

Tras ser preguntada por Gonzalo Miró sobre una de las noticias del día, Sarah Santaolalla no se ha mordido la lengua: "Yo creo que ya hay suficientes carroñeras en Ceuta, algunas con un micro, otras con un escaño, y otros intentando perjudicar a la ciudadanía Ceutí. Yo creo que José María Aznar, ya que no está en la política, ya que no es presidente del Gobierno, sería mucho más útil yendo cada mañana a poner unas flores al monumento que hay en la estación de Atocha por las víctimas, por los asesinados que provocó una mala gestión de su gobierno y que provocó una decisión de una guerra ficticia y falsa el mayor acto de terrorismo en nuestro país".

De esta forma, la colaboradora hace referencia al trágico atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, provocado por Al Qaeda como consecuencia de la guerra de Irak. Con 192 fallecidos, fue el mayor atentado de la historia de España. Por eso, Sarah Santaolalla considera que "José María Aznar sería mucho más útil pidiendo perdón y comprando un ramo, espero que con su dinero y no con dinero público, y dejando unas flores y disculpándose con todas las víctimas con las que no se disculpó".

🟠 Hablamos en directo con @SarahPerezSanta sobre la visita de Aznar a Ceuta:



"Ya hay suficientes carroñeras en Ceuta, algunas con un micro, otras con un escaño y otros intentando perjudicar a la ciudadanía Ceutí.

Aznar ha ido a Ceuta a hacer un show, a rascar votos, es hacer… pic.twitter.com/9EjGGtm5uw — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) August 27, 2026

Sarah Santaolalla carga contra los programas que han hecho de Ceuta "un photocall"

Según la analista política, "lo que ha ido a hacer Aznar en Ceuta es un show, es hacer mucho daño a familias que tienen miedo. Lo que está pasando en Ceuta es muy grave y está pasando por muchos incompetentes y por muchas incompetencias, pero lo que está pasando es puro racismo. Hay ciudadanos de Ceuta que es normal que estén preocupados por su negocio, por su casa y por sus hijos. Pero también es normal que haya personas migrantes que quieren buscar una vida mejor", sentencia.

Después de que 'Malas Lenguas' mostrara las imágenes del expresidente en la ciudad y atacando al gobierno actual en una comparecencia en la que no ha permitido preguntas de los medios de comunicación, Sarah Santaolalla ha vuelto a insistir en que "Ceuta no es un photocall, no es una premiere donde José María Aznar pueda subirse a un atril y dedicar unas palabras, que José María Aznar no tiene ningún cargo público, que José María Aznar en función ¿de qué va a Ceuta?", se pregunta.

Además, ha recordado que "en Ceuta ahora mismo hay muchos ciudadanos que tienen miedo, que están preocupados. Hay mucha gente durmiendo en una playa, hay mucha gente que no tiene nada que llevarse a la boca, hay mucha gente que está sufriendo campañas racistas, hay mucha gente que está siendo utilizada como un plató de televisión para rascar un porcentaje de audiencia más en programas frustrados". Un nuevo dardo a Atresmedia y Mediaset por sus coberturas de la crisis migratoria.

Sarah Santaolalla ha continuado con su discurso, dejando claro que "hay mucha gente que está siendo utilizada en enfrentamientos de pobres contra pobres para crear discursos racistas, hay mucha gente que tiene miedo por sus hijos y muchos hijos que tienen miedo de sus padres, hay mucha gente que sale huyendo de la pobreza y mucha gente que no quiere ser pobre, hay mucha gente que no tiene con quién dormir, que no tiene a quién abrazar, que ha perdido sus chanclas en el mar y hay mucha gente que no quiere que sus hijos pasen el mismo hambre que lo que están viendo en la playa".

La inesperada crítica de Sarah Santaolalla al gobierno de Pedro Sánchez

"Hay mucha gente que está siendo utilizada por la derecha y por la extrema derecha para impedir que la Cruz Roja entre con comida y hay mucha gente que está siendo utilizada para agredir a periodistas que están haciendo su trabajo, de esta cadena y de otras cadenas de televisión y que están siendo atacados por ciudadanos que se están dejando llevar por la extrema derecha. Y hay mucha gente que está sufriendo la violencia institucional y la violencia racista de personajes como José María Aznar, como Figaredo o de como muchos otros", ha proseguido la colaboradora de TVE.

Visiblemente enfada, Sarah Santaolalla ha continuado criticando la labor de ciertos programas: "Ya está bien de utilizar al pueblo ceutí y a la ciudad de Ceuta como un photocall y como un plató de televisión. ¡Ya está bien! Con Ceuta lo que hay que hacer es trabajar para proteger a la gente de Ceuta, proteger a la gente que se ha jugado la vida".

Por último, también ha hecho una pequeña crítica al gobierno de Pedro Sánchez, al que ha pedido que sea más duro con el gobierno marroquí: "Hay que ser valientes. Porque igual que hay que ser valientes cuando se denuncia a Donald Trump, que yo creo que este gobierno lo ha sido, o con el criminal de Netanyahu, hay que ser valiente para denunciar a Mohamed VI, a la dictadura de Marruecos y decir lo que hace Marruecos, utilizando a su gente, porque esto no es culpa de los marroquíes, es culpa de Mohamed VI, utilizar a un pueblo como arma arrojadiza. Ya está bien de la cobardía y ya está bien del racismo institucional", ha concluido Sarah Santaolalla.