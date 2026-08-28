Revolución en los magacines de TVE: 'Malas Lenguas' estrena su nueva etapa y 'Directo al grano' y 'Mañaneros 360' renuevan su imagen

La marcha de Javier Ruiz de 'Mañaneros 360' tras su fichaje por La Séptima ha provocado un auténtico terremoto de cambios en los presentadores de los magacines de TVE. Pero más allá de sus nuevas caras, 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas', 'Directo al grano' y 'D Corazón' preparan grandes cambios a nivel visual, gráfico y de decorado para la nueva temporada televisiva.

'Mañaneros 360' arrancó su nueva era este pasado lunes con la incorporación de Jesús Cintora como nuevo director y presentador junto a Adela González. A ellos se sumarán también Miriam Moreno tras regresar de vacaciones y Ane Ibarzabal tras concluir su trabajo como presentadora sustituta de 'Malas Lenguas' junto a Gonzalo Miró durante este mes de agosto.

Coincidiendo con su llegada, el programa matinal también va a actualizar su línea gráfica en los próximos días. Una modernización visual de un espacio que lideró con contundencia la temporada pasada, con un crecimiento de 4 puntos respecto a la anterior y a 3 puntos de distancia de la segunda opción.

'Malas Lenguas' se renueva con Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa como presentadores

Esther Palomea, Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa, nuevos presentadores de 'Malas Lenguas'

El lunes 31 de agosto arrancará la nueva etapa de 'Malas Lenguas' tras el salto de Jesús Cintora a las mañanas. Tras su buen hacer durante el mes de agosto, Gonzalo Miró continuará al frente del formato diario. Y es que durante este mes el programa llegó a alcanzar su máximo histórico en La 2 con un 9% el pasado 4 de agosto y además el magacín producido por Big Bang Media cerró su temporada con un crecimiento de 3,8 puntos con respecto a su primera temporada.

En esta nueva fase, Gonzalo Miró contará con Esther Palomera y Ana Hinestrosa como copresentadoras. La primera se encargará de conducir el bloque de La 2 centrado en política de 17:45 a 19:35 horas mientras que la segunda se hará cargo del bloque de La 1 entre las 19:35 y las 20:25 horas.

El programa seguirá teniendo cada tarde al mejor equipo de analistas de la actualidad y, como novedad, incorporará una de las firmas más prestigiosas del humor gráfico español, Gallego & Rey, para publicar una viñeta exclusiva semanal después de que la temporada pasada lo hicieran en 'Directo al grano'. Además, el formato introducirá cambios en su cabecera, cortinillas y grafismos.

Mientras que los sábados por la noche, Jesús Cintora se mantendrá al frente de la edición de 'Malas Lenguas Noche' a partir de las 21:40 horas para analizar toda la actualidad de la semana.

'Directo al grano' renueva su plató con más agilidad y conexión con la calle

Marta Flich y Martín Barreiro en 'Directo al grano'

Con la marcha de Gonzalo Miró a 'Malas Lenguas', 'Directo al grano' seguirá contando con la pareja formada por Marta Flich y Martín Barreiro como presentadores en esta nueva temporada. Una dupla que combina actualidad, análisis y divulgación y que está cosechando una excelente audiencia este mes. En menos de un año, el programa ha crecido hasta darle a La 1 su mejor dato de audiencia en la franja de las últimas siete temporadas.

En una apuesta por la agilidad, la espectacularidad visual y la conexión con la calle, el plató se transforma en un espacio más dinámico y versátil. El decorado incorpora una de las mayores pantallas de la televisión nacional: un videowall de más de 30 metros de largo. La mesa también gana protagonismo y ocupa un lugar central. Habrá un nuevo set con una pantalla vertical independiente y giratoria para dar identidad propia a las diferentes secciones y reportajes. Y se mantiene la corona flotante inspirada en los grandes magacines americanos.

Además, 'Directo al grano' mantendrá la presencia de colaboradores de prestigio como Paco Lobatón e Isabel Gemio con sus respectivas secciones.

'D Corazón' también estrenará nuevo decorado

Por último, los fines de semana, Anne Igartiburu y Javier de Hoyos se mantendrán al frente de 'D Corazón' con todas las noticias de los famosos, la moda y el entretenimiento así como una apuesta por otros ámbitos de la actualidad nacional e internacional después de haber crecido 3.2 puntos de cuota, lo que supone un 48%, en las últimas dos temporadas.

En septiembre el programa estrenará un plató más grande, con más personalidad y más moderno, pero que conserva su seña de identidad para que siga siendo un espacio cálido y acogedor. Además, la gran familia de 'D Corazón' seguirá creciendo con nuevos rostros que se unirán a los colaboradores ya consagrados. Y habrá nuevas entregas de las secciones 'Los archivos del corazón', 'D Corazón express' y 'D Actualidad', entrevistas en plató, conexiones en directo y últimas horas.