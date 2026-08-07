RTVE confirma la reformulación de sus programas y presentadores: Así queda la programación tras la salida de Javier Ruiz

El próximo curso televisivo llega cargado de cambios en la parrilla de RTVE, que sufrirá un terremoto entre los rostros habituales de sus programas tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima. Así, más allá de los cambios temporales del mes de agosto que se han ido configurando durante los últimos días, el ente ha adelantado el plantel final de presentadores que darán la bienvenida a la nueva temporada el próximo mes de septiembre.

Javier Ruiz se ha despedido este viernes de 'Mañaneros 360' y pone rumbo a La Séptima, el nuevo canal de TDT que iniciará sus emisiones en noviembre y que ha oficializado el fichaje del presentador con un vídeo promocional. Así, será Jesús Cintora quién a partir del 24 de agosto conduzca el matinal junto a Adela González y Miriam Moreno. Aunque durante estas semanas la presentadora estará acompañada por Aida Bao.

Así quedan los rostros de RTVE por programas tras la marcha de Jesús Cintora

La periodista, que ha conducido 'La hora de La 1' durante todo el verano junto a Álex Barreiro, se suma al tándem de 'Mañaneros 360' tras la marcha de Javier Ruiz. Cabe recordar que Silvia Intxaurrondo también recuperará los mandos del matinal de RTVE este mismo lunes 10 de agosto.

Por otro lado, tras este intercambio de presentadores, 'Malas Lenguas' queda en manos de un trío. Si bien durante el mes de agosto Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal están siendo los encargados de sustituir a Cintora, a partir del 31 de agosto será Miró quién se encargue de conducir el programa junto a Esther Palomera y Ana Hinestrosa. Mientras que Palomera se centrará en el tramo de actualidad política en La 2, Hinestrosa conducirá la parte dedicada a sucesos y temas sociales en La 1 tras su marcha de Canal Sur hace unas semanas.

Por otro lado, pese a que durante esta temporada pasa a ser el principal rostro de 'Mañaneros 360' junto a Adela González, Jesús Cintora continuará presentando 'Malas Lenguas: Noche' tras poner fin a sus vacaciones. Y la reubicación de Gonzalo Miró en RTVE también ha traído consecuencias para el espacio que conducía en La 1 desde agosto del año pasado.

'Directo al grano' queda ahora en manos de Marta Flich y Martín Barreiro, que si en un principio iba a ser un sustituto temporal de Miró mientras este cubría las vacaciones de Cintora, parece que el gallego se ha convertido en la apuesta indefinida de corporación para continuar al frente de su formato de sobremesa.

Por otro lado, más allá del terremoto que ha supuesto la marcha de Javier Ruiz en los programas de actualidad, RTVE ha confirmado también los rostros del resto de formatos. Así, Anne Igatiburu y Javi Hoyos continuarán al frente de 'D Corazón' y Jacob Petrus y Marc Santandreu conducirán 'Aquí la tierra' en sus distintas ediciones.

Presentadores y programas de RTVE la próxima temporada: