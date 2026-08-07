Lydia Lozano frustra la terapia de 'De lunes a viernes' y se niega a "poner verde" a 'Sálvame' en Telecinco: "No me quería ir"

Telecinco ha decidido levantar el veto a 'Sálvame'. Tras años en los que no se podía mencionar el desaparecido programa en ninguno de los formatos de Mediaset, Lydia Lozano ha hablado largo y tendido sobre él en una nueva sección de 'De lunes a viernes', 'El álbum de la vida', donde ha hecho un repaso de su trayectoria profesional y su vida personal.

Como no podía ser de otra forma, el nombre de 'Sálvame' ha salido a relucir. La periodista reconoce guardar un buen recuerdo, pese a lo mal que lo pasó en algunos momentos: "Ha sido mi cum laude. Todo lo que sé, lo sé por 'Sálvame', he hecho de todo: me he disfrazado, he bailado, he llorado, he reído, he comido, he entrevistado... ¿Cómo no les voy a querer si me mandaron de reportera al volcán de La Palma?", recuerda Lydia Lozano.

Aunque durante sus años en 'Sálvame' hubo momentos muy duros, en los que a punto estuvo de abandonar. "Sabíamos que cuando empezaba un tema no era un día ni dos, iban sacando y escarbando y yo decía: 'No quiero ir al cole'. Como una niña pequeña y luego llegaba y sabía que esa tarde iba a ser muy dura y que iba a llegar a casa más hecha mierda de lo que me fui. Y Charly me decía: 'Déjalo ya'. Por eso estoy tan enamorada de él, luego me decía: 'Haz lo que te de la gana', pero me veía sufrir", lamenta.

Eso sí, Lydia Lozano quiere dejar claro que nunca ha renegado del programa: "Me quedo con lo bueno y con lo que he aprendido. Yo no pongo verde a los programas que me han dado de comer. Que me podía haber ido, sí, pero no lo hice. Aprendí mucho televisivamente y fui muy feliz. Quedarse con lo chungo te hace mal". Además, explica que "nunca he ido a una psicóloga, porque creía que mi cerebro podía con todo".

Lydia Lozano se rompe al recordar su marcha de Mediaset: "Era mi casa"

El momento más difícil para Lydia Lozano, en el que no pudo evitar romperse, fue cuando recordó el final de 'Sálvame' y el tener que marcharse de Mediaset: "Tener un ritmo, no parar, entrar, plató, currar tanto. Me vino muy bien el libro ('La venganza de la llorona'), porque me puse un horario para escribirlo, de 16 a 20 (el horario que tenía en 'Sálvame'). Lo cumplí y luego hice otras cosas, que bienvenidas sean".

"Nunca he parado, pero irme de un sitio que es mi casa, son muchos años", ha confesado, desecha en lágrimas: "He pasado aquí de todo y me quedé… Un amigo me llamó 'desquiciada', porque estaba todo el rato con el tema. Lo que me dolía era irme de aquí. No quería irme de allí o allá, quería quedarme aquí". Cuando Santi Acosta le recordó que ahora "está en Mediaset", Lydia Lozano esbozó una gran sonrisa.

Estas confesiones en 'De lunes a viernes' sobre su etapa en 'Sálvame' llegan después de las que hizo al bailarín Rafa Méndez en su programa de la televisión de Canarias 'Mira quien viene a cenar'. "No les quería dar la satisfacción de abandonar. Si yo me iba, eso me iba a costar que estuvieran hablando de mí y poniéndome verde. Prefería que lo hicieran a la cara. 'Pobre Charly, lo tendrá amargado. Estará llorando en su casa, es una cobarde…'. Veía eso por la noche y decía, 'yo sigo'. No sé cómo todavía estoy bien de la cabeza. Fueron muchos años y llega un momento en el que no hay temas. Nos utilizaban a nosotros para estar cinco horas", reconoció.