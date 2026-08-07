Lydia Lozano frustra la terapia de 'De lunes a viernes' y se niega a "poner verde" a 'Sálvame' en Telecinco: "No me quería ir"

Telecinco ha decidido levantar el veto a 'Sálvame'. Tras años en los que no se podía mencionar el desaparecido programa en ninguno de los formatos de Mediaset, Lydia Lozano ha hablado largo y tendido sobre él en una nueva sección de 'De lunes a viernes', 'El álbum de la vida', donde ha hecho un repaso de su trayectoria profesional y su vida personal.
Como no podía ser de otra forma, el nombre de 'Sálvame' ha salido a relucir. La periodista reconoce guardar un buen recuerdo, pese a lo mal que lo pasó en algunos momentos: "Ha sido mi cum laude. Todo lo que sé, lo sé por 'Sálvame', he hecho de todo: me he disfrazado, he bailado, he llorado, he reído, he comido, he entrevistado... ¿Cómo no les voy a querer si me mandaron de reportera al volcán de La Palma?", recuerda Lydia Lozano.
Aunque durante sus años en 'Sálvame' hubo momentos muy duros, en los que a punto estuvo de abandonar. "Sabíamos que cuando empezaba un tema no era un día ni dos, iban sacando y escarbando y yo decía: 'No quiero ir al cole'. Como una niña pequeña y luego llegaba y sabía que esa tarde iba a ser muy dura y que iba a llegar a casa más hecha mierda de lo que me fui. Y Charly me decía: 'Déjalo ya'. Por eso estoy tan enamorada de él, luego me decía: 'Haz lo que te de la gana', pero me veía sufrir", lamenta.
Eso sí, Lydia Lozano quiere dejar claro que nunca ha renegado del programa: "Me quedo con lo bueno y con lo que he aprendido. Yo no pongo verde a los programas que me han dado de comer. Que me podía haber ido, sí, pero no lo hice. Aprendí mucho televisivamente y fui muy feliz. Quedarse con lo chungo te hace mal". Además, explica que "nunca he ido a una psicóloga, porque creía que mi cerebro podía con todo".
Lydia Lozano se rompe al recordar su marcha de Mediaset: "Era mi casa"
El momento más difícil para Lydia Lozano, en el que no pudo evitar romperse, fue cuando recordó el final de 'Sálvame' y el tener que marcharse de Mediaset: "Tener un ritmo, no parar, entrar, plató, currar tanto. Me vino muy bien el libro ('La venganza de la llorona'), porque me puse un horario para escribirlo, de 16 a 20 (el horario que tenía en 'Sálvame'). Lo cumplí y luego hice otras cosas, que bienvenidas sean".
"Nunca he parado, pero irme de un sitio que es mi casa, son muchos años", ha confesado, desecha en lágrimas: "He pasado aquí de todo y me quedé… Un amigo me llamó 'desquiciada', porque estaba todo el rato con el tema. Lo que me dolía era irme de aquí. No quería irme de allí o allá, quería quedarme aquí". Cuando Santi Acosta le recordó que ahora "está en Mediaset", Lydia Lozano esbozó una gran sonrisa.
Estas confesiones en 'De lunes a viernes' sobre su etapa en 'Sálvame' llegan después de las que hizo al bailarín Rafa Méndez en su programa de la televisión de Canarias 'Mira quien viene a cenar'. "No les quería dar la satisfacción de abandonar. Si yo me iba, eso me iba a costar que estuvieran hablando de mí y poniéndome verde. Prefería que lo hicieran a la cara. 'Pobre Charly, lo tendrá amargado. Estará llorando en su casa, es una cobarde…'. Veía eso por la noche y decía, 'yo sigo'. No sé cómo todavía estoy bien de la cabeza. Fueron muchos años y llega un momento en el que no hay temas. Nos utilizaban a nosotros para estar cinco horas", reconoció.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.