Bea Archidona, obligada a llamar la atención a Karmele Marchante por lo que llega a soltar en 'De lunes a viernes'

Maica Benedicto tiene una nueva ilusión. Y sobre él hablaron este miércoles en 'De lunes a viernes'. En medio del debate, una salida de tono de Karmele Marchante hizo que la presentadora, Bea Archidona, tuviera que llamarle la atención. Y no es la primera vez que sucede.

Según informó el programa vespertino de Telecinco, esta nueva ilusión de la exconcursante de 'Supervivientes 2026' se llama Juan Faro, tiene 39 años y es exmiembro de la Policía Nacional, culturista profesional y creador de contenido. Es conoció por sortear coches de lujo en redes sociales y actualmente acumula 374.000 seguidores en Instagram. Además, pasó 101 días en prisión preventiva.

Hace unos años también se rumoreó que había mantenido una relación con Sofía Suescun, algo que ella desmintió categóricamente. Pero, ¿de qué vive realmente Juan Faro?, se preguntan en 'De lunes a viernes'. Pues según el programa, "el empresario gallego ha construido un entramado de sociedades que, según él mismo ha declarado, le permite ingresar alrededor de 15.000 euros mensuales".

Su patrimonio está formado por cinco sociedades, todas bajo su control y constituidas antes de 2023. La primera, en 2018, dedicada a la organización de eventos, publicidad, moda y hostelería. Actualmente el empresario reside en Madrid, en un chalet valorado en 2 millones de euros. "Ahora vuelve a ser noticia y no por su trabajo, sino por su vida amorosa", ha concluido el vídeo del programa. Acto seguido, Maica Benedicto contaba todos los detalles de su nueva ilusión.

El 'tirón de orejas' de Bea Archidona a Karmele Marchante por su salida de tono

Todo empezó por redes sociales: "Me siguió, empezamos a hablar y luego coincidimos. Estamos conociéndonos", reconoció la joven. "¿Lo de la cárcel te lo ha contado?", quiso saber Karmele Marchante, a lo que ella respondió afirmativamente: "Sí, claro". "Lo que él cuenta es que estuvo 101 días en prisión", asegura la exconcursante de 'Supervivientes', que confiesa que también ha investigado por su cuenta.

Tras reconocer que en sus relaciones la gusta ir "despacio", Karmele Marchante tenía una salida de tono que fue rápidamente reprobada por la presentadora. "Pero Maica, si te gusta en vez de poner tantas cosas para ver los microbios que tiene, pues chica fóllatelo", soltó la periodista, dejando completamente descolocada a la colaboradora. "A ver Karmele, se me ocurre una variedad de palabras, antes de utilizar la que has utilizado, hija mía", le reprochó Bea Archidona. "Quería decir que intimaran", se justificó ella.

"¿En qué fase de tu proceso de enrollaros os encontráis? ¿Os enrolláis con la ropa puesta?", le preguntó José Antonio León, debido a la aprehensión que siempre ha reconocido tener Maica con los hombres con los que ha estado. Sin embargo, ella ha dejado claro que "no voy a responder a cosas tan privadas". Sobre el odio que ha recibido en redes sociales al hacer pública su relación, ha confesado que le dan igual: "Al final la gente siempre va a hablar. Yo voy a vivir mi vida porque otros no la van a vivir por mí. Pero me da rabia que se juzgue tanto a una persona por cosas que han pasado".

Antes de concluir, Bea Archidona le ha dado un consejo: "Lo que hemos conocido esta tarde, tú ya lo sabías, él te lo ha contado. Ve con cuidado, disfruta, vive tu momento…". "Yo puedo estar ilusionada pero no soy tonta, voy despacio, conociendo a las personas. Lo que me duele es que me venga gente a decirle cosas tan feas", ha lamentado Maica, que ha dejado claro que es "una ilusión", pero que estar "enamorada son palabras mayores".