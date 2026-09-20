David Broncano cuenta en RTVE cuál es el origen de su rivalidad con Roberto Leal: "Lo tengo sentenciado, le odio"

David Broncano terminó pronunciándose una vez más sobre su "gran rival" en el mundo de la televisión durante la visita de María Valverde a 'La Revuelta'. Sin embargo, lo que pilló por sorpresa tanto a la actriz como al público fue que, en lugar de referirse a Pablo Motos o a 'El Hormiguero', el humorista apuntó a Roberto Leal como su "archienemigo" dentro de la pequeña pantalla.

"Hay muchas cosas que no he visto. Hay veces que me encanta verlo, pero otras en las que no puedo", comenzó reconociendo la invitada cuando el presentador le preguntó si veía todos sus proyectos después de grabarlos. "En la vida hay roces con tus compañeros...", acababa reconociendo la actriz ante la insistencia del humorista sobre si había vivido alguna mala experiencia en un rodaje.

David Broncano se sincera sobre su "odio" hacia Roberto Leal: "Está fuerte, es atractivo, vocaliza mejor que yo..."

Y viendo el rumbo que iba a tomar la conversación, María Valverde no dudó en darle la vuelta a la situación poniendo a David Broncano en el foco. "¿Tú no tienes roces con tus compañeros de vez en cuando?", le preguntaba entonces la intérprete. "Con uno, con uno de otro lado... Solo tengo un rival", reconocía entonces el conductor de 'La Revuelta' mientras el público esperaba que volviese a la carga en su guerra contra 'El Hormiguero' y Antena 3.

"Es Roberto Leal, el de 'Pasapalabra'", desvelaba entonces entre risas del público mientras la invitada trataba de descifrar si estaba siendo sincero o se trataba de una broma. "Ah... pensaba que era otro", señaló entonces la invitada. "Es Roberto Leal, lo tengo sentenciado", insistía entonces el presentador, extendiéndose con detalle en su supuesta rivalidad con el comunicador andaluz.

"Es verdad que igual que hay terapia de parejas, podría haber terapias de enemigos", señalaba entonces David Broncano tras reflexionar con la actriz sobre la nula efectividad de la terapia de parejas. "De compañeros, es que la palabra enemigos es muy fea, ¿no?", recalcó entonces María Valverde tratando de quitar hierro al asunto, pero el presentador se mantuvo firme en su broma. "Es que lo odio a Roberto", aseguró el humorista.

Lejos de cortarse, el rostro de TVE enumeró la lista de motivos por los que "no soporta" al conductor de 'Pasapalabra'. "Es que lo hace muy bien todo. Los concursos los hace muy bien, está fuerte, es atractivo, vocaliza mejor que yo...", señalaba con resentimiento. "Es más envidia que odio, sí", terminó reconociendo ante un apunte de su invitada sobre sus sentimientos hacia el presentador de Antena 3.

"A veces el odio es envidia y la propia inseguridad de uno también", destacó entonces María Valverde, retomando entonces su firme negativa a acudir a terapia conjunta cuando se atraviesan problemas de pareja, en base a su experiencia. "Funciona la terapia individual, que se la recomiendo a todo el mundo. Pero si solo se trabaja uno y el otro no la terapia no funciona", terminó señalando la invitada de este jueves.