María Valverde se planta ante las preguntas clásicas de 'La Revuelta' por el peaje de su única visita a Broncano: "Me persiguió mucho tiempo"

María Valverde ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este jueves para presentar su nueva serie 'El problema final', que llegara a Netflix el próximo 25 de septiembre. Y durante su reencuentro con David Broncano, a quien no visitaba desde su etapa en Movistar Plus, la actriz no ha dudado en sincerarse de cómo vivió realmente su primera entrevista en el programa, señalando también al presentador por no haberle extendido una invitación a su espacio de TVE hasta ahora.

Nada más reencontrarse con la intérprete sobre el escenario, el humorista ha puesto en contexto al público recordando que esta fue una de las primeras invitadas de 'La Resistencia' allá por el año 2019, durante su segunda temporada. "Solo me has invitado una vez", ha señalado entonces la invitada con cierto recelo. "Seguramente te habremos invitado más veces, no habrás querido venir", ha asegurado el presentador mientras esta negaba con la cabeza.

María Valverde se sincera sobre el shock que vivió durante su primer encuentro con Broncano: "Yo venía a una entrevista"

"No, de hecho el año pasado me quedé con ganas, porque estrené un documental maravilloso y me habría encantado presentarlo aquí", ha destapado entonces María Valverde, señalando a David Broncano por no haber contado con ella en ninguna de las dos temporadas de 'La Revuelta' en La 1. "¿No se te invitó?", ha preguntado el humorista dirigiéndose también a Grison y a Ricardo Castella para tratar de salir del aprieto.

Sin embargo, la actriz no ha dejado su queja ahí. "No lo sé... Además fue en mi debut como directora", ha insistido la intérprete, que si bien ha dejado atrás durante unos minutos su queja al programa, ha terminado sincerándose con Broncano sobre cómo vivió su única experiencia en el programa hace 7 años. "Bueno a ver, no sé... Yo venía un poco sorprendida, ya porque estamos un poco más acostumbrados a esto pero yo venía a una entrevista y no me hiciste ninguna entrevista", ha reconocido la invitada.

"Yo sentí que te entrevistaba a ti básicamente, pero bueno", ha continuado explicando María Valverde, verbalizando "el shock" que le supuso acudir a 'La Resistencia' cuando estaba acostumbrada a hacer entrevistas en formatos de televisión más convencionales. "Pues hoy va a ser más de lo mismo", ha señalado Grison con sorna.

"Pero hoy vengo un poco más preparada", ha reconocido la invitada, quitando hierro al asunto recordando que regresaba encantada a su cita con el humorista. "A ver, te hemos cogido cariño, se te quiere David", ha asegurado entre aplausos la actriz antes de rememorar el momento más sonado de su única entrevista con Broncano. Y es que, al parecer, durante mucho tiempo la intérprete mantuvo un récord en el espacio de Movistar Plus que en cierta forma le marcó.

"El vídeo más visto en redes sociales era uno tuyo, tenía como 25 millones de visitas", ha recordado David Broncano mientras María Valverde comenzaba a recordar lo sucedido. "Qué fuerte, es que la gente está enferma ¿O no?", ha sentenciado la invitada, sorprendido tanto al presentador como al público. "¿No te acuerdas? Me persiguió por mucho tiempo...", ha asegurado tratando de refrescar la memoria a Broncano sobre lo que sucedía en ese clip viral.

Cuando esto se llamaba La Resistencia y lo hacíamos en un sótano, hubo valientes que vinieron de invitados y María Valverde regaló uno de los grandes virales de aquella cuenta de Instagram, que en paz descanse ❤️ Lo pasamos muy bien. #LaRevuelta @mariavalverde pic.twitter.com/w9SYiJflZW — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 17, 2026

Así, David Broncano ha compartido con la audiencia lo que sucedió y por qué fue tan popular. "¿Cuento lo que era? A mí, cuando he visto el vídeo, me parece medio inocente, no era nada especialmente...", ha comenzado explicando. "En las preguntas clásicas te preguntaba y tú decías que había que follar más porque te hacía feliz, por la oxitocina y que si no podías tener relaciones sexuales había que masturbarse, era un mensaje bonito", ha recordado.

"Sí, muy bonito, pero no sé si la gente lo entendió bien. Ahí está la mente de cada uno", terminaba apuntando María Valverde entre risas del público, recordando el revuelo que formó ese extracto de su única aparición en el programa. "Pero no era nada escandaloso", ha insistido el conductor de 'La Revuelta'. "Y que luego habéis tenido aquí cosas peores", ha añadido la actriz con sorna.

Por esta razón, la actriz declinó contestar a las preguntas clásicas: "No quiero ser un número ni un titular", se justificó ante Broncano. Y añadió: "Me está empezando a ir muy bien en todo". Respecto al dinero comentó que había "tenido años de muchísima sequía, he invertido tanto en mi documental que ni yo sé lo que tengo". Y en cuanto al sexo argumentó que no le incumbía a nadie su respuesta.