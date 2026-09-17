Una parte de 'MasterChef' abandona RTVE: La versión del programa que solo se verá en Disney+ tras 11 ediciones en La 1

Movimiento sorpresa en el mundo del entretenimiento. Los fogones de 'MasterChef Junior' ya preparan su regreso con su duodécima edición. Pero lo harán con una nueva plataforma de emisión. Y es que el talent de cocina abandonará definitivamente RTVE para emitirse de forma exclusiva a través de Disney + según ha avanzado el gigante del streaming.

Así, el talent producido por Shine Iberia dejará la cadena pública donde se ha emitido durante once ediciones y saltará de forma exclusiva a Disney + tras el acuerdo alcanzado entre la plataforma y Shine Iberia tal y como ha podido verificar El Televisero. Un pacto entre ambas compañías que no afecta al resto de versiones del formato como 'MasterChef' y 'MasterChef Celebeity', que se mantendrán en RTVE.

Fue el pasado mes de julio cuando Shine Iberia abrió el casting para seleccionar a los niños y niñas que participarán en la duodécima edición de 'MasterChef Junior'. Por aquel entonces se dio por hecho que RTVE había renovado el formato después de haberle dado descanso en 2025. Pero ahora ha sido Disney + quién ha dado la campanada al anunciar que la próxima edición se podrá ver solo en la plataforma.

"Delantales preparados… ¡Llega la magia a las cocinas de #MasterChefJunior! 👩🏼‍🍳 La nueva temporada, solo en Disney+", asegura el gigante del streaming en sus redes sociales junto a un vídeo de los casting.

'MasterChef Junior' deja RTVE tras once ediciones

'MasterChef Junior' se emitirá en Disney +

Cabe recordar que RTVE sorprendió en las Navidades de 2025 al no apostar por una nueva edición de 'MasterChef Junior' ante el desgaste del formato en audiencias. Así, la cadena pública optó por sustituir el hueco del talent de cocina por 'ARIA, locos por la ópera'. Era el segundo descanso que le daba la compañía al formato después de que en 2022 optara también por sustituir la versión infantil por 'MasterChef Especial Navidad' en la que ex concursantes del 'Celebrity' competían con la ayuda de los niños.

Con ello, 'MasterChef' sigue los pasos de otros formatos de entretenimiento que abandonaron la televisión generalista para encontrar una nueva vida en el streaming como 'Fama, ¡a bailar!', que pasó de Cuatro a Movistar Plus, 'Pekín Express', que pasó de Mediaset y Atresmedia a HBO Max y 'Operación Triunfo', que cambió TVE por Prime Video.

Este salto de 'MasterChef Junior' a Disney + se produce justo después del acuerdo alcanzado por RTVE con la plataforma para la integración de algunos de los programas y series de la cadena pública a su catálogo como es el caso del propio 'MasterChef'.

Audiencias de 'MasterChef Junior' en TVE