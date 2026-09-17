'Valle Salvaje', avance capítulo 489 del viernes 18 de septiembre con la llegada de un nuevo personaje en RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este viernes 18 de septiembre, Rosalía insiste a su hermana Leonor que está aterrorizada ante la cena que va a compartir con todos los habitantes de la Casa Grande por petición de Rafael. Y su hermana llega a la conclusión de que lo que pretende es impresionar al duque.

José Luis comparte con Enriqueta que no sabe por qué el capitán Escobedo le señaló a él como el culpable de haber sido el que acusó a Mercedes del asesinato de Dámaso.

Asimismo, José Luis le reconoce a Alejo que está muy orgulloso de él y que ha sido muy sensato al elegir a Manuela como su nueva pareja y le hace ver que está haciendo más por el porvenir de su familia que su hermano Rafael siendo el duque.

Mientras, Luisa no duda en hablar con Manuela y le pregunta si es verdad que Alejo la besó y la hija de don Hernando trata de saber si la doncella sigue enamorada de Alejo. Después, Alejo se encara con Manuela por su conversación con Luisa.

Bárbara afronta su primer baile entre nervios e ilusión y se reencuentra con doña Carla. La mujer le hace ver que no tiene nada que temer y que lo único que tiene que hacer es disfrutar y pasárselo bien. En plena fiesta, la Salcedo de la Cruz llama la atención de un joven. Tras ello, Genaro Salazar de Villalobos le pide un baile a Bárbara.

Amadeo habla con Martín y le hace ver que no debería de dar alas a Leonor si de verdad no está interesado en ella como pareja pues podría hacer que la muchacha confunda sus sentimientos y piense que pueda haber algo entre ellos.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rosalía informaba a su hermana Leonor que la han invitado a una cena especial en el palacio por el regreso de Lucas y que Rafael había insistido en que acuda y le mostraba sus dudas sobre qué ponerse.

Manuela le hacía ver a Braulio que sigue sin asumir que nunca pasará nada entre ellos y el joven le respondía que lo tiene asumido pero que es ella la que no asumía la realidad de que Alejo no la ama y él le dejaba claro que su primo no está interesado en ella. Y después, Enriqueta le echaba las culpas a su hijo porque esté a punto de echarlo todo a perder por no conseguir que Manuela se fije en él.

Paralelamente, Alejo le proponía a Luisa una escapada juntos durante unos días para poder disfrutar de su amor lejos del Valle pero ella se mostraba fría con él. Y es que sufría en silencio por el beso que se dieron él y Manuela. Mientras, la doncella ayudaba a Bárbara a prepararse para el baile.

Mercedes dejaba claro a Victoria que Valle Salvaje es su lugar y que asumirá su destino negándose a abandonarlo. Mientras, Victoria le advertía que no puede pedirle que la abandone.

Mientras, Matilde no dudaba en preguntar a Mercedes sobre los rumores acerca de la investigación sobre la desaparición de Dámaso y le cuestionaba si es cierto que fue un asesinato.

Victoria y José Luis se encaraban y don Hernando le pedía a su amigo que no caiga en las provocaciones de su mujer mientras Rafael trataba de poner paz entre todos. Asimismo, Rafael le dejaba claro a Rosalía que está muy preparada para acudir a la cena.

Martín anunciaba a Mercedes que ha llegado a palacio un emisario del capitán Escobedo para prevenir de que próximamente llegará al Valle para reunirse con los Gálvez de Aguirre, con Victoria y con la propia Mercedes para hacerles un importante anuncio: han encontrado a Dámaso.