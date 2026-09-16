'Valle Salvaje', avance capítulo 488 del jueves 17 de septiembre: el anuncio sobre Dámaso y el sufrimiento de Luisa en RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este jueves 17 de septiembre, Rosalía informa a su hermana Leonor que la han invitado a una cena especial en el palacio por el regreso de Lucas y que Rafael ha insistido en que acuda y le muestra sus dudas sobre qué ponerse.

Manuela le hace ver a Braulio que sigue sin asumir que nunca pasará nada entre ellos y el joven le responde que si que lo tiene asumido pero que es ella la que no asume la realidad de que Alejo no la ama y él le deja claro que su primo no está interesado en ella. Y después, Enriqueta le echa las culpas a su hijo porque esté a punto de echarlo todo a perder por no conseguir que Manuela se fije en él.

Paralelamente, Alejo le propone a Luisa una escapada juntos durante unos días para poder disfrutar de su amor lejos del Valle pero ella se muestra fría con él. Y es que sufre en silencio por el beso que se dieron él y Manuela. Mientras, la doncella ayuda a Bárbara a prepararse para el baile.

Mercedes deja claro a Victoria que Valle Salvaje es su lugar y que asumirá su destino negándose a abandonarlo. Mientras, Victoria le advierte que no puede pedirle que la abandone.

Mientras, Matilde no duda en preguntar a Mercedes sobre los rumores acerca de la investigación sobre la desaparición de Dámaso y le cuestiona si es cierto que fue un asesinato.

Victoria y José Luis se encaran y don Hernando le pide a su amigo que no caiga en las provocaciones de su mujer mientras Rafael trata de poner paz entre todos. Asimismo, Rafael le deja claro a Rosalía que está muy preparada para acudir a la cena.

Martín anuncia a Mercedes que ha llegado a palacio un emisario del capitán Escobedo para prevenir de que próximamente llegará al Valle para reunirse con los Gálvez de Aguirre, con Victoria y con la propia Mercedes para hacerles un importante anuncio: han encontrado a Dámaso. ¿Pero está vivo o muerto?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rosalía le confesaba a Luisa que ella no quiere verse involucrada en todos estos problemas por estar en la Casa Grande y que ella donde sería feliz es donde pueda criar a su hija María en paz y la criada le hacía ver que todo es cuestión de tiempo y que desgraciadamente se tiene que acostumbrar a que mucha gente le mire como si ese no fuera su lugar.

Don Hernando no dudaba en advertirle a Alejo que es muy poco caballeroso por su parte el haber besado a su hija Manuela y después hacerle el desplante que le está haciendo y él le dejaba claro que no fue él quién la besó y que su hija está tergiversando los hechos tal y como fueron.

Después, Manuela hablaba con Alejo y le dejaba claro que su beso fue de amor pero él le recuerda que fue ella quién se abalanzó sobre él y que esperaba que acepte de una vez que no está enamorado de ella.

Francisco hablaba con Pepa por petición de Martín por el empeño que está poniendo para emparejarle con Leonor y le hacía ver que no tiene que entrometerse en la vida de su amigo.

Enriqueta se plantaba ante don Hernando asegurando que su posición en la Casa Grande es mejor que la suya porque el duque la apoyaba en todo y que cuando la propiedad pase a estar a su nombre impondrá como norma que le prohíban la entrada. Y después, Rafael citaba a su tía para hablar del acuerdo que tienen pendiente.

Victoria avisaba a Mercedes de que ella no va a esperar a que vengan a detenerla ni a acusarles de manera formal y le sugería a Mercedes que pare los pies al capitán Escobedo. Paralelamente, Atanasio informaba a Victoria de que al parecer la Santa Hermandad tiene pruebas de que a Dámaso le han asesinado y que detendrán al sospechoso.

Tras ello, el capitán señalaba a Mercedes y Victoria como sospechosas de la desaparición de Dámaso y Hernando se ofrecía acelerar la acusación. Mientras, Victoria comprendía que no hay escapatoria, por lo que decidía huir del Valle de inmediato.