El Gran Wyoming utiliza su parodia al programa de Iker Jiménez para darle la puntilla al alcalde de Oviedo en 'El Intermedio'

El Gran Wyoming ha utilizado su sección parodia 'Cuarta Milonga' para abordar uno de los sucesos más destacados de la semana: la paliza a dos militantes de izquierda en Oviedo a mano de ocho ultras. Sin embargo, 'El Intermedio' ha puesto el foco en la controvertida respuesta del alcalde la ciudad y su posterior rectificación, utilizando el tono de humor habitual del tramo del programa que recrea 'Cuarto Milenio' a su manera.

Con el conductor de 'El Intermedio' convertido en sutil caricatura de Iker Jiménez y adoptando el tono con el que el espacio de Cuatro aborda los casos de misterio, el espacio de laSexta ha puesto el foco en el principal tema de este pasado miércoles. "Hablando de los poderes fácticos que nos controlan... ¿Os habéis enterado de la bajada de pantalones del alcalde de Oviedo Alfredo Canteli? Que lo cuente la periodista, que a mí me llevan los demonios", ha bromeado el presentador.

El Gran Wyoming reacciona a la rectificación del alcalde de Oviedo tras sus polémicas palabras sobre la agresión a dos militantes de izquierda: "¿No habéis notado nada raro?"

"A ver, más que una bajada de pantalones yo ahí veo una rectificación que llega un poquito tarde. Recordemos que después de la agresión por parte de ocho ultras a dos militantes de izquierdas al grito de maricones y rojos de mierda, el alcalde aseguró que los agresores no eran tan mala gente", ha aclarado Sandra Sabatés, explicando además que han detenido a 5 de los implicados antes de que el Gran Wyoming y su equipo revisasen su contestación a la polémica.

🔴 Bienvenidos un día más a 'Cuarta Milonga', el único programa en el que se cuentan las verdades que nadie quiere que conozcas (aparte de nosotros). #elintermedio pic.twitter.com/3zaTYC4Csk — El Intermedio (@El_Intermedio) September 16, 2026

"Sin embargo, ante la polémica generada, el alcalde ha rectificado condenando la agresión", ha adelantado la periodista mostrando las declaraciones. "Condeno de forma rotunda y sin ningún tipo de matiz cualquier forma de violencia física o verbal, venga de donde venga y la ejerza y quien la ejerza, la violencia nunca puede ser forma de enfrentarse a quien piensa diferente", ha asegurado el alcalde de Oviedo tras sus desafortunadas palabras justificando a los agresores.

Así, el Gran Wyoming no ha dudado en señalar el único escenario posible ante este cambio de rumbo. "Un momento... ¿No habéis notado nada raro? Ese no es el alcalde de Oviedo, es un doble reptiliano que ha sustituido al verdadero Alfredo Canteli, que según mis fuentes ya se encuentra en la misma isla de Elvis Presley y Jesús Gil", ha señalado entre risas el conductor de laSexta.

"¡Por fin! ¡Por fin se cuentan las verdades en televisión! Y te voy a decir una cosa, si realmente el acalde de Oviedo es reptiliano, Oviedo está en buenas manos", celebraba entonces Dani Mateo, metido de lleno en su personaje de 'Cuarta Milonga'. "Porque yo estuve dos años en una colonia reptiliana y tengo que decir que son buena gente y muy limpios. Lo único malo es que ahora los cachopos van a ser de rata", ha llegado a asegurar entre risas del público.

Entonces, el Gran Wyoming ha puesto el foco en otro asunto de gran preocupación. "La libertad no está en peligro solo en Oviedo, también en el Congreso de los Diputados, que continúa con su habitual recorte de derechos de los españoles. Y ya no es que no dejen fumar, al parecer también está mal visto pasearte con un puro en la boca", ha señalado el comunicador con gesto serio.

"Eso es lo que ha hecho el valiente diputado de Vox José María Sánchez, criticado por lucir el mayor símbolo de hombría española. ¿Casualidad? Obviamente no, forma parte del plan del Gobierno woke para homosexualizar a todos los españoles en la ya conocida como operación Los Javis", terminaba sentenciando el conductor de 'El Intermedio' para más tarde concluir la sección y retomar el repaso real de la actualidad.