La respuesta del Gran Wyoming, muy a su estilo, a la burla de las juventudes de Ayuso a su entrevista a Pedro Sánchez en 'El Intermedio'

Las reacciones al paso de Pedro Sánchez por 'El Intermedio' para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta entre otros asuntos continúan acumulándose un día después. Y el Gran Wyoming no ha dudado en contestar a las críticas más sonadas que ha recibido por sus preguntas al presidente del Gobierno, dirigiéndose a Alberto Núñez Feijóo por lo que ha llegado a comentar sobre la entrevista al jefe del Ejecutivo en laSexta.

"Resultó muy llamativo como Pedro Sánchez se cuidó de preservar las relaciones con Marruecos, llegando a calificar de inteligente la gestión del país vecino", ha comenzado recordando Sandra Sabatés antes de repasar la respuesta de Alberto Núñez Feijóo a las declaraciones del presidente sobre su actitud hacia el país vecino. "¿Actuar con inteligencias es facilitar que entren 80.000 personas de Marruecos a Ceuta? ¿Eso es inteligente?", ha preguntado el líder de la oposición.

El Gran Wyoming contesta a Alberto Núñez Feijóo y sus quejas sobre la entrevista de Pedro Sánchez en 'El Intermedio': "No se enfade tanto"

Pero el cabeza del PP no se ha quedado ahí. "Es evidente que Marruecos defiende a Marruecos, el PP defiende a España y el presidente del Gobierno y el PSOE no sabe a quién defiende. Es una falta de responsabilidad", ha sentenciado Feijóo antes de que el Gran Wyoming contestase a su queja. "Yo que él hubiera pedido elecciones", ha bromeado el conductor de 'El Intermedio'.

🔴 @sandrasabates11 comienza su repaso diario a la actualidad con la situación en Ceuta, que sigue empeorando con los asentamientos temporales de migrantes que cada vez son mayores. #elintermedio pic.twitter.com/hS32ePyrtx — El Intermedio (@El_Intermedio) September 15, 2026

"Pero te das cuenta de lo que significan estas declaraciones... ¡Feijóo nos vio anoche! Esto es importantísimo", ha recalcado entonces el comunicador entre aplausos, eufórico por haber captado la atención del político. "Y el otro, el señor Vivas el pobre en el otro sitio, y estaba Feijóo aquí viéndonos. ¡Eso sí que es una decisión inteligente!", ha insistido el rostro de laSexta, aplaudiendo a Feijóo por haber "elegido bando" en la guerra televisiva de este lunes.

"En fin señor Feijóo, no se enfade usted tanto. ¿Qué querría usted romper relaciones con Marruecos como propone Isabel Díaz Ayuso? No sé, no parece una buena idea. Es mejor intentar llevarse bien con los vecinos, nunca sabes cuando vas a necesitar pedirles un poquito de sal o que reciban de vuelta a 10.000 personas", ha señalado entonces el Gran Wyoming con sorna.

Ha sido entonces cuando ha aprovechado para lanzar un dardo a la presidenta madrileña. "Aunque ahora que lo pienso igual Ayuso no sabe cómo tratar a sus vecinos porque cambia de casa cada dos por tres", ha añadido entonces entre risas antes de reaccionar a las publicaciones de Nuevas Generaciones del PP de Madrid en redes burlándose de la entrevista al presidente del Gobierno en laSexta con la imagen soez de una felación, y que ha causado revuelo en redes.

🔴 @DaniMateoAgain se hace eco de la opinión de las Nuevas Generaciones del PP en X sobre la entrevista de ayer a Pedro Sánchez aquí en #elintermedio. pic.twitter.com/FueMcXWEw2 — El Intermedio (@El_Intermedio) September 15, 2026

"No lo pillo... Estaban igual mirando por la cerradura de la habitación de sus papas", se ha limitado a comentar el Gran Wyoming, bromeando sobre la publicación, que fue eliminada del perfil en menos de una hora por el aluvión de críticas que le llovió a la organización. Y lejos de reaccionar explícitamente al GIF publicado "describiendo" la entrevista en la que un humorista se introducía un objeto fálico en la boca, el presentador ha preferido contestar desde el humor.

"No lo entiendo bien, porque es que el lenguaje de las redes... Fue una entrevista en profundidad", ha terminado señalando sin extenderse más en la polémica. Sin embargo, otros grupos como el de las Juventudes Socialistas sí han condenado la falta de respeto al programa de laSexta calificando la publicación como un movimiento de "violentos y cobardes", asegurando que tienen "mucho ruido, mucha burla y cero argumentos".