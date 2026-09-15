Prime Video anuncia su nueva ficción con actores de 'Las hijas de la criada' y 'El refugio atómico' y muestra su primer avance

Prime Video sigue apostando fuerte por historias juveniles románticas tras los grandes éxitos de otras ficciones como 'Off Campus', 'El verano en que me enamoré' y la saga 'Culpables'. Ahora la plataforma ha anunciado el comienzo del rodaje de 'Cuando solo quedemos nosotros', su nueva serie Original española basada en la novela homónima de Inés Garber.

La serie es un thriller psicológico con tintes románticos y está protagonizada por los actores Judith Fernández ('Rondallas', 'Las hijas de la criada') en el papel de Violeta y Pau Simón ('El refugio atómico') como Ander. Mientras que Samantha López Speranza ('Todos los lados de la cama') se pone al frente de la dirección.

El reparto de 'Cuando solo quedemos nosotros' se completa con otros actores como Eva Ruiz ('Culpa mía') como Melissa, Júlia Mascort ('Yo no moriré de amor') como Sonia, La Imèn ('Calle Málaga') como Najwa, Julio Batalla ('Su majestad', 'La favorita 1922') como Elías, Sergi Shan como Hin, Tomy Aguilera ('Oasis') como Oliver, y Sofía Reyes ('The Bold Type') como Cloe.

La serie está producida por GLOBOMEDIA con María José Rodríguez ('Barrio Esperanza') y Juan Miguel Hernández ('Celeste T2') como productores ejecutivos. El guion es de Jan Matheu ('Olympo') y Víctor Alonso-Berbel ('Ciudad sin sueño').

Sinopsis de 'Cuando solo quedemos nosotros'

En 'Cuando solo quedemos nosotros', nueve jóvenes despiertan secuestrados en una mansión aislada en mitad del bosque. Sin móviles, sin internet, sin contacto con el exterior, pronto descubren las reglas de un juego macabro. Matar o morir.

Mientras las sospechas y las muertes se suceden, las alianzas se forjan y los sentimientos afloran, porque cuando la supervivencia está en juego, enamorarse puede ser la mayor condena.