Ana Rosa califica así la entrevista de Wyoming con Sánchez en 'El Intermedio' y Jiménez Losantos enciende la polémica con sus palabras

Ana Rosa Quintana ha dedicado el editorial de este martes a valorar las entrevistas que Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas concedieron a 'El Intermedio' y 'El Hormiguero' respectivamente en la noche de ayer. La comunicadora, que ha reconocido que hizo "multizapping" para ver ambas intervenciones y no perder tampoco detalle de 'Horizonte' en Cuatro, ha destacado "la frialdad de Sánchez frente a la calidez de Vivas".

"La audiencia así lo ha visto también", ha añadido la presentadora de 'El programa de AR'. Y es que el espacio de Pablo Motos obtuvo un 17% y más de dos millones de espectadores durante la entrevista al presidente de Ceuta y el de Wyoming anotó un 12% y casi 1,5 millones en el tramo en el que se produjo la aparición del dirigente socialista. Hay que puntualizar que la comparación entre cadenas que juegan en ligas distintas no es del todo rigurosa.

"Vivas 10 y Sánchez 0. El Presidente de Ceuta y el Presidente del Gobierno se midieron anoche en sendas entrevistas muy diferentes. Sánchez se mostró frío, como un robot y tirando de argumentario. Y eso que llegó con una encuesta calentita del CIS. Con sus resultados, debería convocar elecciones inmediatamente porque la gente iría en masa a las urnas para votarle a dos manos", ha sentenciado Ana Rosa, con cierta retranca, en el arranque de su speech matinal.

"Durante la entrevista, un señor de Ceuta le preguntó por Pegasus y su móvil, y una risita condescendiente lo calificó de bulo. El único signo de humanidad del presidente es que tenía las uñas mordidas y el dedo meñique morado como si se hubiera dado un martillazo arreglando el embarcadero de La Mareta", ha agregado a continuación, tildando a Pedro Sánchez de "inhumano".

"Mientras, el Presidente de Ceuta sí se mostró humano y empático y fue aplaudido de manera espontánea", ha rematado Ana Rosa Quintana, deslizando en su discurso la posibilidad de que en 'El Intermedio' los aplausos a Sánchez fueran dirigidos.

Ana Rosa: “En la entrevista, Sánchez se mostró frío, como un robot, tirando de argumentario.



El único signo de humanidad del presidente, es que tenía las uñas comidas y el meñique morado, como si se hubiera dado un martillazo arreglando el embarcadero de La Mareta”.#ceuta pic.twitter.com/nLdzpZjEZ1 — El programa de AR (@programadear) September 15, 2026

Federico Jiménez Losantos dispara la polémica en 'El programa de Ana Rosa'

Más tarde, la periodista de Mediaset ha conectado con Federico Jiménez Losantos, nuevo colaborador de su programa en esta temporada. El siempre polémico locutor radiofónico ha cruzado líneas rojas con algunas de sus palabras. De entrada, ha rebautizado a La Sexta como "La Secta" y, a partir de ahí, se ha soltado la lengua sin reparos.

"Ayer vi a un maltratador. Sabiendo como sabe que hay docenas de niñas violadas, que hay una ciudad española tomada por delincuentes e invasores a los que él no quiere llamar invasores y que Ceuta está viviendo esto con angustia, sale el tío con un cuajo tremendo y una sonrisa de sádico barato, que nos sale caro, diciendo que va a establecer una especie de patera fija marroquí para diez mil personas. Es decir, que Sánchez instalará con nuestro dinero una puerta de entrada de Marruecos a Europa en la que entrarán ilegales y saldrán legales. Este es el futuro que reserva a Ceuta", ha declarado Losantos.

A continuación, el comunicador ha criticado la falta de insistencia de El Gran Wyoming en la entrevista y, sobre todo, que no le rebatiera cuando habló de "bulos" sobre el tema Pegasus y el espionaje de su teléfono móvil. "Lo lógico sería que Wyoming, aparte de sus 22 pisos, le dijera: 'no, presidente, eso no es un bulo, lo dijo usted'", ha afirmado Federico, metiéndose en temas personales y considerando al rostro de La Sexta como un "teleñeco".