'Sueños de Libertad', avance capítulo 648 del martes 15 de septiembre: Gabriel descubre el boicot de los De La Reina en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' llega a Netflix. La serie ya está disponible en la plataforma después de la alianza histórica con Atresmedia sumándose así al catálogo en el que ya están sus rivales 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. De esta manera, la serie líder de la sobremesa y más vista de la televisión suma una nueva ventana de emisión además de Antena 3, atresplayer, Disney+ y Movistar Plus.

Lo hace además en un momento crucial en sus tramas con el anuncio de la boda de Andrés y Valentina, los problemas entre Marta y Fina por la irrupción de Bianca y la llegada de Hugo Brossard que ha provocado que Gabriel haya ganado su batalla a los De La Reina al paralizar la producción de los perfumes.

Y es que el actor Almagro San Miguel ('La Moderna') se ha incorporado al reparto de 'Sueños de libertad' sumándose así a todos los fichajes de esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Tasio informa de su plan de boicotear el pedido de los americanos a Marta y Andrés y toma una decisión crucial para llevarlo a cabo, tras dejar claro que a él no le importa caer si se lleva por delante a Gabriel, después de escuchar como Digna le apoya, aunque ni Marta ni Andrés están de acuerdo en actuar por rabia.

Por otro lado, Marta le reconoce a Andrés que la idea de ascender a Valentina como secretaria de Pablo fue de su padre. Algo que no le hace nada de gracia al De La Reina que no duda en encararse con su hermana. Pero después, Andrés se enfrenta con Damián por meterse en su vida y actuar a sus espaldas solo por el qué dirán.

Nieves comparte con Pablo todo lo que ha descubierto sobre el traumático pasado de Claudia y le muestra su preocupación por cómo pueda afectar todo esto a Miguel. Por su parte, Claudia se apoya en Valentina al sentir que Nieves podría no haberse tomado bien lo de su pasado y a su vez Valentina le confiesa a su compañera la propuesta de Pablo para ser su secretaria.

Julia acude con Begoña a ver a Andrés para felicitarle por su boda con Valentina. Por su parte, Marta impide a Bianca que acuda a ver a Fina tras considerar que no es lo mejor para ella ante su delicado estado de ánimo y no duda en dejarle claro a la pintora que sabe que si por ella fuera retomaría su relación.

Begoña sufre un mareo al acudir a ver a Nieves y le confiesa que aunque intenta aceptar la boda de Andrés no lo soporta y Nieves le propone que se quede en su casa mientras se recupera. Mientras, Beatriz cumple su sueño de pasar una noche a solas con Gabriel y Juanito.

Digna avisa a Marta y Damián de que Tasio está a punto de cumplir su compromiso de boicotear los productos americanos y ambos toman cartas en el asunto para impedirlo. Así, llaman a Andrés para que consiga parar a su hermano. Y Gabriel se percata de que los De la Reina traman algo.

Andrés y Tasio discuten en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le comunicaba a Julia que Andrés y Valentina se casan. Y al saberlo, la niña le hacía una incómoda petición a su madre al solicitar ir a ver a su tío y su pareja para pedirles que cuenten con ella para llevar los anillos y las arras en la boda. Por su parte, Marta hablaba con Valentina y le proponía un ascenso al ofertarle que empiece a trabajar como la secretaria de Pablo debido a su formación y capacidad de trabajo.

En la tienda, Gabriel reprendía a Paula tras vivir un desencuentro con una de sus clientas al tratar de aconsejarle que se llevara un perfume De La Reina y no dudaba en dejarle ver que si está trabajando como dependienta es por su relación con Tasio. Después, Paula ponía a Tasio al corriente de lo sucedido con Gabriel y el De La Reina se enfrentaba con su primo.

Nieves hablaba con Mabel y descubría el pasado de Claudia por boca de su hija después de saber que Miguel se ha quedado en shock al saber algo de la vida pasada de su novia. Por otro lado, Pablo citaba a Valentina para pedirle que acepte su puesto como secretaria y ella le pedía tiempo para darle una respuesta.

Mientras, Digna seguía hundida por el fin de los perfumes creados por los Merino. Y Fina se mostraba muy fría con Marta cuando su pareja se interesaba por ella y por su estado. Además la fotógrafa le aseguraba que quiere volver a su casa y retomar su vida con normalidad y le reconocía que no puede soportar que se muestre celosa con Bianca.

Damián acudía a ver a Gabriel y le felicitaba por haberle ganado y haberse salido con la suya pero le dejaba claro que su odio está salpicando a personas que no lo merecen como los Merino y el abogado disfrutaba de haber ganado la guerra a su tío. Después, Damián le informaba a Tasio de que no pueden permitir que Gabriel les gane y su hijo proponía un plan para acabar con él definitivamente: boicotear el pedido de los americanos.